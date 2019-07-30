ГПУ вручила підозру голові Окружного адмінсуду Києва

Генеральна прокуратура України (ГПУ) у п'ятницю, 2 серпня, повідомила про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку. Про це пресслужба ГПУ поінформувала агентство "Українські Новини".

"Поки вручили тільки Вовку", - заявила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. За її словами, з Вовком проводяться слідчі дії. Іншим суддям теж буде вручено підозру в п'ятницю.

Нагадаємо, 30 липня Луценко заявив, що ГПУ відправила повістки на 2 серпня для вручення підозр чотирьом суддям Окружного адміністративного суду Києва через імовірне втручання в діяльність держорганів.

Згідно з повістками, 2 серпня до ГПУ для вручення письмового повідомлення про підозру і допиту як підозрюваних у кримінальному провадженні викликають голову ОАСК Павла Вовка, суддів ОАСК Євгенія Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

НАБУ та ГПУ провели обшуки в приміщенні

Нагадаємо, що 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні ОАСК. Керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів, зокрема, Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Прокурори підготували підозри чотирьом суддям ОАСК.

За версією слідства, в ручному режимі ухвалювалися рішення про звільнення деяких членів ВККС і призначення інших, попри те, що "нібито організовувалися конкурси". Згідно з інформацією, оприлюдненою у відеоролику на пресконференції, голова ОАСК Павло Вовк чинив штучні перешкоди в роботі окремих членів ВККС, організувавши подання позовних заяв проти них у своєму ж суді. Також він організував перезавантаження комісії шляхом виключення з її складу непідконтрольних членів і введення туди лояльних йому людей. У самому суді назвали ці обшуки неправомірними.