 ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у ″справі Курченка″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2019

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Новини

ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у "справі Курченка"

Генеральна прокуратура викликала екс-главу адміністрації президента Бориса Ложкіна та колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву для вручення повідомлень про підозру.

Ukraine Generalstaatsanwaltschaft übergibt Janukovich-Anklage an Gericht (DW/A. Savitzkу)

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає повістками для допиту та вручення повідомлень про підозру одразу низку відомих українських політиків, чиновників та бізнесменів, зокрема колишнього керівника адміністрації президента Бориса Ложкіна, екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву, чинного заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова, колишнього міністра екології та власника групи компаній Burisma Миколу Злочевського та співвласника компанії ICU Костянтина Стеценка. Повідомлення про це з'явилося на сайті ГПУ у понеділок, 22 квітня.

На сайті зазначається, що кожного з підозрюваних викликано двічі - 23 і 25 квітня - для допитів у якості підозрюваних.

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Прес-секретарка генпрокурора спростовує повідомлення про те, що в рамках справи Курченка оголошені підозри особам з оточення президента України Петра Порошенка. Раніше про це заявив прокурор ГПУ Кулик. (28.03.2019)

За дорученням президента Порошенка екс-голова його адміністрації Борис Ложкін залучав інвесторів в Україну. Сам Ложкін, як з'ясувалося, більш привабливою для інвестицій вважає, вочевидь, Німеччину. (15.03.2018)

Перевірка за підозрою у відмиванні грошей, проведена австрійською прокуратурою щодо глави адміністрації президента України Бориса Ложкіна і бізнесмена Сергія Курченка, завершилася безрезультатно. (11.04.2016)

Ці виклики пов'язані із кримінальним провадженням стосовно бізнесмена Сергія Курченка, який зараз переховується у Росії.

Валерія Гонтарева вже заявила, що не має наміру йти на допит у Генеральну прокуратуру і натомість запрошує слідчих до Лондона, де вона живе та працює. Вона також заперечила свою причетність до махінацій Курченка, та назвала дії ГПУ "політично мотивованими". "Новий час - нова влада", - додала екс-голова НБУ, цитує агентство "Українські новини".

Нагадаємо, 28 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що ГПУ завершила розслідування стосовно українського бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють у вчиненні низки злочинів у складі угруповання екс-президента України Віктора Януковича. За словами Луценка, про підозру було повідомлено 98 особам, зокрема 12 чиновникам міністерств і відомств.

Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація про те, що серед цих осіб є Гонтарева, Ложкін та Філатов. У Генпрокуратурі одразу заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства, а в адміністрації президента назвали ці повідомлення провокацією олігарха Ігоря Коломойського.

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