ГПУ викликала Ложкіна та Гонтареву на допит у "справі Курченка"

Генеральна прокуратура України (ГПУ) викликає повістками для допиту та вручення повідомлень про підозру одразу низку відомих українських політиків, чиновників та бізнесменів, зокрема колишнього керівника адміністрації президента Бориса Ложкіна, екс-голову Національного банку України Валерію Гонтареву, чинного заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова, колишнього міністра екології та власника групи компаній Burisma Миколу Злочевського та співвласника компанії ICU Костянтина Стеценка. Повідомлення про це з'явилося на сайті ГПУ у понеділок, 22 квітня.

На сайті зазначається, що кожного з підозрюваних викликано двічі - 23 і 25 квітня - для допитів у якості підозрюваних.

Ці виклики пов'язані із кримінальним провадженням стосовно бізнесмена Сергія Курченка, який зараз переховується у Росії.

Валерія Гонтарева вже заявила, що не має наміру йти на допит у Генеральну прокуратуру і натомість запрошує слідчих до Лондона, де вона живе та працює. Вона також заперечила свою причетність до махінацій Курченка, та назвала дії ГПУ "політично мотивованими". "Новий час - нова влада", - додала екс-голова НБУ, цитує агентство "Українські новини".

Нагадаємо, 28 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що ГПУ завершила розслідування стосовно українського бізнесмена Сергія Курченка, якого підозрюють у вчиненні низки злочинів у складі угруповання екс-президента України Віктора Януковича. За словами Луценка, про підозру було повідомлено 98 особам, зокрема 12 чиновникам міністерств і відомств.

Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація про те, що серед цих осіб є Гонтарева, Ложкін та Філатов. У Генпрокуратурі одразу заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства, а в адміністрації президента назвали ці повідомлення провокацією олігарха Ігоря Коломойського.