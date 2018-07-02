Горст Зеегофер - найбільш інтимний опонент Анґели Меркель

Перша ескалація суперечки між канцлеркою Німеччини, лідеркою Християнсько-демократичного союзу Анґелою Меркель (Angela Merkel) та лідером баварського Християнсько-соціального союзу Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) через питання біженців сталась ще два з половиною роки тому та стала для глави німецького уряду приниженням. Зеегофер, тодішній прем'єр-міністр Баварії, публічно і гостро розкритикував канцлерку, немов школярку.

На партійному з'їзді Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Мюнхені у листопаді 2015 року, через пару місяців після початку великого напливу біженців до ФРН, ця керівна в Баварії консервативна партія поставила вимогу встановити верхню межу на кількість мігрантів, яких може прийняти Німеччина. Канцлерка, яка була присутня на з'їзді ХСС, сестринської партії для очолюваного нею ХДС, тоді відкинула цю пропозицію. У відповідь Зеегофер відкрито розкритикував її та попередив, що підтримка населення "не триватиме довго, якщо ми не встановимо верхню межу" для кількості біженців.

Зеегофер і Меркель під час з'їзду ХСС у листопаді 2015 року

Зеегофер непрямо поставив під питання також союз обох партій у Бундестазі: "Ми є сестринськими партіями, і ми хочемо й надалі співпрацювати одна з одною, також якщо ми матимемо нашу власну фракцію у Бундестазі". Меркель при цьому змушена була стояти поряд та слухати, після чого якнайшвидше покинула з'їзд з кам'яним виразом обличчя. Тоді керівник Баварії кинув виклик Меркель, утім, на той момент йому не вдалось домогтись свого і встановити верхню межу на прийом біженців.

Баварський лев

Те, що Горст Зеегофер зчинив цей скандал, не було дивним. Майже 30 років він був депутатом Бундестагу, працював міністром охорони здоров'я в уряді канцлера Гельмута Коля (Helmut Kohl) та міністром сільського господарства у першому уряді Меркель. А з 2008 року він обійняв посаду прем'єр-міністра Баварії. Лічені німецькі політики можуть похвалитись таким досвідом роботи у різних державних органах влади - не дивно, що Зеегофер, якому цього тижня виповниться 69 років, діє так самовпевнено.

До того ж, він є представником "вільної держави Баварії", федеральної землі, валовий національний продукт якої є другим за обсягом у ФРН. Найкращі школи, найшвидші автомобілі, найсмачніше пиво, леви на гербі - баварці пишаються своїми успіхами та своєю ідентичністю. "Тут нема ще щось додати: Баварія є раєм", - сказав якось Зеегофер.

Йому довгий час не шкодило те, що він на посаді баварського прем'єра часто раптово змінював свою позицію. Також не особливо зашкодило його репутації, коли стало відомо про його позашлюбну дитину, попри панівні у Баварії консервативні погляди.

Біженці: від верхньої межі до відмови приймати

Після того, як Горст Зеегофер залишив крісло баварського прем'єра та з початку цього року перебрався у Берлін у крісло глави міністерства внутрішніх справ Німеччини, чимало політиків ХДС сподівались, що тепер градус критики з Баварії спаде. Утім, сталось якраз навпаки: щойно Зеегофер став главою МВС, він заявив, що "іслам не є частиною Німеччини", і що ФРН сформувалась під впливом християнства. Це було очевидною та свідомою провокацією, адже було зрозуміло, що канцлерка Меркель дотримується іншої точки зору. Вона була змушена публічно заперечити своєму міністру внутрішніх справ, і Німеччина тоді задавалась питаннями з приводу нового клінчу, у якому зійшлись ХДС і ХСС.

Зараз же Зеегофер вимагає закрити німецький кордон для тих біженців, які уже були зареєстровані в іншій країні ЄС. Канцлерка Меркель відкидає такі національні одноосібні рішення та прагне знайти вихід із ситуації на рівні ЄС у переговорах з сусідніми країнами.

Вочевидь, Зеегофер та очолюваний ним ХСС прагнуть ще більш різко відмежуватись від канцлерки в питанні політики щодо біженців - навіть попри ризик, що при цьому може розвалитися як правляча коаліція у ФРН, так і союз між ХДС і ХСС, що триває довгі десятиліття.

Наближення виборів до ландтагу Баварії

ХДС і ХСС з 1949 року незмінно формують єдину фракцію у німецькому Бундестазі. Вони називають себе "сестринськими партіями", і цей союз будується на чіткій основі: ХСС діє лише на території Баварії, а ХДС - в усіх інших федеральних землях, за винятком Баварії. Якщо між партіями станеться розкол, то й ця угода між ними може відійти в історію.

Але на даний момент головоломкою для ХСС є не ХДС, а правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Згідно з опитуваннями, нині її рейтинг у Баварії становить близько 13 відсотків. ХСС керує у Баварії впродовж 60 останніх років поспіль та має також виграти вибори до ландтагу в жовтні цього року. Але під питанням залишається те, чи вдасться партії Зеегофера здобути на цих виборах абсолютну більшість голосів виборців, як це було раніше.