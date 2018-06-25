 Горбатюк: Луценко і його заступники порушували закон і не повинні обіймати посади | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Горбатюк: Луценко і його заступники порушували закон і не повинні обіймати посади

Керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю DW звинуватив главу ГПУ та його заступників у порушенні закону та втручанні у роботу слідчих.

Юрія Луценка звинуватили у порушенні закону

Юрія Луценка звинуватили у порушенні закону

Керівництво Генеральної прокуратури України (ГПУ) не зацікавлене у розслідуванні злочинів на Майдані. Про це заявив керівник департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle у понеділок, 25 червня.

"Я бачу, що у керівництва немає бажання об'єктивного розслідування злочинів на Майдані. І це підтверджене сотнями документів", - заявив він. За словами Горбатюка, "ці керівники не повинні обіймати свої посади, бо вони вже стільки порушували закон, що мають нести відповідальність за втручання у роботу слідчих чи інші незаконні дії".

На прохання назвати конкретні прізвища цих осіб Горбатюк відповів: "У першу чергу, це генпрокурор Юрій Луценко та його заступники - Юрій Столярчук, Анжела Стрижевська, Анатолій Матіос. Ці особи вчиняли протиправні дії під час розслідувань справ Майдану. Все задокументовано". Він повідомив, що у відповідь на це представники департаменту спецрозслідувань написали заяву про злочин, проте ця заява, за законом, розглядається в рамках ГПУ, тому у відповідь були отримані лише "формальні відписки".

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"Дисциплінарні провадження там так і не відкрили, там, де відмовляли з заявами про злочин, зверталися до суду, зараз написали заяву про злочин в НАБУ і чекаємо на їхню реакцію", - повідомив Горбатюк.

Він також заявив, що керівництво ГПУ офіційно не повідомляло його про ліквідацію чи реорганізацію департаменту спецрозслідувань. Раніше про існування таких планів повідомив депутат Верховної Ради Україна Мустафа Найєм, згодом це підтвердила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Департамент спеціальних розслідувань ГПУ був створений наприкінці 2014 року та займається розслідуванням злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року - лютому 2014 року. Нині до його складу входить близько 90 осіб, в тому числі 42 слідчих і 33 прокурори. За інформацією Горбатюка, за кожним з епізодів подій на Майдані представниками департаменту направлені до суду обвинувальні акти. "Зараз направлено обвинувальних актів стосовно 255 осіб, повідомлено про підозру 430 особам, за нашими розслідуваннями судами винесено 51 обвинувальний вирок. Робота продовжується по кожному епізоду, зокрема по організаторам злочинів", - повідомив Горбатюк в інтерв'ю DW.

У жовтні 2016 року департамент спецрозслідувань ГПУ генпрокурор Юрій Луценко реструктуризував, виділивши з нього окремий відділ, який займається економічними злочинами попередньої влади. У суботу, 23 червня, речниця генерального прокурора Лариса Сарган повідомила про "трансформацію" департаменту, що плануєтсья у ГПУ.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте на сайті DW-українською.

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