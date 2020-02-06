Гончарук пояснив, чому українців досі не евакуювали з Китаю

Затримка евакуації українців з провінції Хубей у Китаї через спалах коронавірусу пов'язана з мінімізацією ризиків до нуля і є "питанням днів". Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час засідання Кабінету Міністрів у середу, 12 лютого.

"Ми продовжуємо шукати можливість, щоб здійснити евакуацію у такий спосіб, щоб не створювати додаткових ризиків для місцевого населення. Це - головне завдання", - сказав Гончарук, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". За словами прем'єра, "є тонкощі з тим, як поводиться ця інфекція", але Україна використовує досвід організації евакуації інших країн.

"Щойно ми будемо на 100 відсотків упевнені, що евакуація не створить ризику проникнення цієї інфекції на територію України і поширення її тут, ми миттєво виконаємо всі необхідні евакуаційні дії", - наголосив Гончарук. За його словами, це - "питання днів". "У нас літак готовий, кілька об'єктів визначені, на якім потенційно може бути проведена евакуація", - зазначив очільник уряду.

Гончарук також пояснив, що зараз вирішують організаційні моменти, у тому числі місце перебування українців після прильоту, організацію їхнього харчування, а також забезпечення прав.

У провінції Хубей - близько 80 українців

Нагадаємо, за даними українського міністерства охорони здоров'я, у китайській провінції Хубей перебували близько 80 громадян України. Станом на початок поточного тижня згоду на евакуацію до України підписала 51 особа.

Раніше планувалося, що українських громадян евакуюють з провінції Хубей ще у вівторок. За інформацією Центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я України, перевізником має виступити авіакомпанія SkyUp. Після прибуття українців мають помістити на 14-денний карантин у двох санаторних закладах Київської області.

11 лютого міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька уточнила, що дату евакуації українців буде визначено після того, як усі охочі залишити Китай підпишуть форму інформованої згоди.