 Гончарук обіцяє суттєве зниження плати за опалення вже в грудні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Гончарук обіцяє суттєве зниження плати за опалення вже в грудні

Плата за тепло у квитанціях за грудень для українців може зменшитися до 30 відсотків, кажуть в уряді. За словами прем'єра Олексія Гончарука, відповідні перерахунки мають провести органи місцевого самоврядування.

Українці мають платити за опалення менше

Українці мають платити за опалення менше

Кабінет Міністрів України у вівторок, 24 грудня, ухвалив рішення, яке дозволить перерахувати тарифи та зменшити суму у платіжних квитанціях за тепло. Теплопостачальники можуть перерахувати платіжки вже відсьогодні, повідомляється на сайті уряду. За попередніми розрахунками Кабміну, плата за тепло за грудень може бути знижена до 30 відсотків, однак ця цифра може різнитися залежно від міста.

"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, вартість теплової енергії за рахунок її коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижена на 300-400 гривень.

DW.COM

В Україні прогнозують перебої з водою та теплом. Комунальні підприємства кажуть, що не в змозі сплачувати підвищену ціну за електроенергію, яку їм пропонують після запровадження нового ринку електроенергії. (07.08.2019)

Більшість підземних комунікацій у Києві вичерпали термін експлуатації, через що у місті відбуваються постійні аварії. Як Київ модернізує комунальну інфраструктуру та хто винен у ситуації, що склалася, з'ясовувала DW. (12.12.2019)

"Можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх платіжках, на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі", - сказав Гончарук. Він наголосив, що тепер органи місцевого самоврядування мають провести відповідні перерахунки. "Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність - на владі на місцях", - зазначив Гончарук.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання може бути зменшено удвічі. "Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Також знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма", - зазначив Зеленський.

Дивитись відео 08:22

Як німці опалюють повітрям і сонцем - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Як німці опалюють повітрям і сонцем - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (23.12.2019)  

Також за темою

Spielhalle

Уряд України почав боротьбу із замаскованим під лотереї гральним бізнесом 20.12.2019

Уряд України скасував положення, завдяки яким гральний бізнес діяв далі попри його заборону. Прем'єр Олексій Гончарук анонсував перевірки операторів державних лотерей, під чиїм прикриттям працює цей бізнес.

Ukrainischer Pass

Уряд України заборонить виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом 18.12.2019

З 1 березня 2020 року уряд України заборонить українським громадянам виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Ukraine | Oleksiy Honcharuk

Олексій Гончарук представив проєкт держбюджету України на 2020 рік 05.11.2019

Проєкт державного бюджету України на 2020 рік передбачає 173 мільярди гривень на пенсії та 113 мільярдів на медицину, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. На оборону уряд збирається витратити 245,8 мільярда.

Реклама

Докладно

Вертеп у Львові

Коли відзначати Різдво?

В Україні обговорюють можливість переходу на святкування Різдва Христового 25 грудня.  

Юрій Вітренко

Вітренко: Є ризик, що "Газпром" не виконуватиме домовленості

Є ризик, що РФ не виконуватиме зобов'язання щодо транзиту газу після відмови України від нових позовів до "Газпрому".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  