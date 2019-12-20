Гончарук обіцяє суттєве зниження плати за опалення вже в грудні

Кабінет Міністрів України у вівторок, 24 грудня, ухвалив рішення, яке дозволить перерахувати тарифи та зменшити суму у платіжних квитанціях за тепло. Теплопостачальники можуть перерахувати платіжки вже відсьогодні, повідомляється на сайті уряду. За попередніми розрахунками Кабміну, плата за тепло за грудень може бути знижена до 30 відсотків, однак ця цифра може різнитися залежно від міста.

"Ми на рівні уряду сьогодні ухвалили постанову, яка фактично дозволяє на місцях врахувати ринкову ціну на газ", - зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, вартість теплової енергії за рахунок її коригування відповідно до ринкової ціни на газ у грудні може бути знижена на 300-400 гривень.

"Можна відкоригувати те, що люди отримають у своїх платіжках, на різницю між ринковою ціною і тією ціною, яку закладено наразі в тарифі", - сказав Гончарук. Він наголосив, що тепер органи місцевого самоврядування мають провести відповідні перерахунки. "Українці повинні відчути зміни у своїх платіжках вже зараз, а не через 3-5 років. Ми дали необхідний механізм. Тепер відповідальність - на владі на місцях", - зазначив Гончарук.

На початку грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що в опалювальному сезоні 2020-2021 років тарифи на теплопостачання може бути зменшено удвічі. "Ми працюємо над тим, щоб цієї зими були зменшені платіжки за опалення. Також знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість наступної зими зменшити тарифи на тепло майже наполовину. Це буде окрема програма", - зазначив Зеленський.