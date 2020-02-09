Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір скоротити державний апарат мінімум на 10 відсотків у 2020 році. "Ми продовжуємо оптимізувати державу. Цього року мінімум на 10 відсотків ми будемо скорочувати весь державний апарат", - сказав він у неділю, 9 лютого, в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, велика економія коштів буде за рахунок введення в органах влади різних IT-інструментів.

Гончарук радиться з Богданом і Єрмаком

Прем'єр України також повідомив, що при ухваленні кадрових рішень в уряді радиться з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

"Я дуже поважаю думку цих людей, тому я з ними раджуся. Такий вплив вони і мають. Я прем'єр-міністр і приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент. Тому остаточне рішення і відповідальність за них несу я. Але, безумовно, щоб усім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", - сказав Гончарук.

Окреме міністерство тимчасово окупованих територій

Голова уряду також повідомив про те, що міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено. За його словами, міністром тимчасово окупованих територій буде призначений представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков.

"Ми прийняли рішення про поділ міністерства ветеранів та окупованих територій, таким чином буде окреме міністерство. Ми запропонували цю посаду відомому юристу Олексію Резнікову", - сказав Гончарук, додавши, що такі рішення будуть реалізовані вже найближчим часом. "Я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - зазначив прем'єр.

Економічний блок і... Шовковський-міністр?

Крім того, прем'єр повідомив, що Кабмін хоче посилити свій економічний блок. "Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури", - наголосив Гончарук, додавши, що це може бути новий віце-прем'єр.

Гончарук також повідомив, що він висунув ідею призначити в уряд колишнього воротаря київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського. "Ця яскрава ідея подумати про Олександра (Шовковського - Ред.) як про можливого члена уряду виникла у мене, але серйозно і відверто ми її ще не обговорювали", - сказав Гончарук.