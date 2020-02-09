 Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2020

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Гончарук обіцяє скоротити держапарат на десять відсотків

Уряд планує скорочення державного апарату та розділення міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, повідомив прем'єр-міністр України.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук розповів про заплановані в уряді зміни

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про намір скоротити державний апарат мінімум на 10 відсотків у 2020 році. "Ми продовжуємо оптимізувати державу. Цього року мінімум на 10 відсотків ми будемо скорочувати весь державний апарат", - сказав він у неділю, 9 лютого, в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, велика економія коштів буде за рахунок введення в органах влади різних IT-інструментів.

Гончарук радиться з Богданом і Єрмаком

Прем'єр України також повідомив, що при ухваленні кадрових рішень в уряді радиться з головою Офісу президента України Андрієм Богданом і помічником президента України Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

"Я дуже поважаю думку цих людей, тому я з ними раджуся. Такий вплив вони і мають. Я прем'єр-міністр і приймаю рішення про внесення кандидатур міністрів у парламент. Тому остаточне рішення і відповідальність за них несу я. Але, безумовно, щоб усім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді", - сказав Гончарук.

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Міністерство готове надати підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета увесь спектр правової допомоги, заявила його очільниця Оксана Коляда. За її словами, оцінку справи по суті міністерство не даватиме. (14.12.2019)

Окреме міністерство тимчасово окупованих територій

Голова уряду також повідомив про те, що міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України буде розділено. За його словами, міністром тимчасово окупованих територій буде призначений представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков.

"Ми прийняли рішення про поділ міністерства ветеранів та окупованих територій, таким чином буде окреме міністерство. Ми запропонували цю посаду відомому юристу Олексію Резнікову", - сказав Гончарук, додавши, що такі рішення будуть реалізовані вже найближчим часом. "Я внесу, а парламент підтримає це кадрове призначення", - зазначив прем'єр.

Економічний блок і... Шовковський-міністр?

Крім того, прем'єр повідомив, що Кабмін хоче посилити свій економічний блок. "Точно в уряді потрібна людина, яка координуватиме блок економіки, енергетики та інфраструктури", - наголосив Гончарук, додавши, що це може бути новий віце-прем'єр.

Гончарук також повідомив, що він висунув ідею призначити в уряд колишнього воротаря київського "Динамо" і збірної України Олександра Шовковського. "Ця яскрава ідея подумати про Олександра (Шовковського - Ред.) як про можливого члена уряду виникла у мене, але серйозно і відверто ми її ще не обговорювали", - сказав Гончарук. 

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