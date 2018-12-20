 Гончарук: Новий уряд планує провести ″глибоку″ податкову реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2019

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Гончарук: Новий уряд планує провести "глибоку" податкову реформу

Новий уряд не втручатиметься в ціноутворення на газ, має намір провести цього року перепис населення, а в 2021 році планує реформувати українську податкову систему, розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Глава українського уряду Олексій Гончарук

Глава українського уряду Олексій Гончарук

Новий Кабінет міністрів України навесні наступного року планує провести "глибоку" податкову реформу, яка почне діяти у 2021 році. Про це у п'ятницю, 30 серпня, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Наша податкова система спроєктована так, що сумлінний платник податків програє. Якщо ти чесно платиш податки, на цілому наборі ринків ти просто змушений оптимізувати. Це дуже неправильно. Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, податкова реформа має набути чинності з 1 січня 2021 року. "А цієї осені наше головне завдання - навести лад з адмініструванням податків. У нас для цього є пан Верланов (глава Державної податкової служби Сергій Верланов - Ред.), він дуже порядна людина. Я дуже на нього розраховую", - сказав прем'єр-міністр.

Відповідаючи на запитання про потенційні зміни оподаткування для фізичних осіб-підприємців, він зазначив: "Я вважаю, що систему потрібно виправляти, але починати це робити не з "маленьких", це точно". На думку Гончарука, основна проблема спрощеної системи в тому, що її використовують для "відмивання контрабанди". "Мені наразі складно говорити про те, якою буде модель, яку ми запропонуємо. Але ми виходитимемо з того, що спрощенцями має бути вся країна. Тобто оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було складним ні для кого", - наголосив прем'єр.

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Щодо цін на газ для населення Гончарук зазначив, що уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії. "Коли політик починає втручатися в ціну, це призводить до неефективності, корупції та популізму", - наголосив прем'єр. За його словами, якщо якась частина населення не справляється з ринковою ціною, держава має допомогти. "Аж до того, щоб оплатити за неї вартість цього ресурсу", - сказав Гончарук.

Він також повідомив, що зараз уряд вивчає можливість проведення перепису населення, запланованого на грудень 2020 року, вже в цьому році. "Він (перепис - Ред.) уже ініційований, запланований на грудень наступного року. Був. Але ми вивчаємо можливість провести його цього року", - сказав Гончарук. За його словами, плани провести перепис наприкінці 2020 року були пов'язані з тим, що в Україні восени 2019-го мали відбутися чергові парламентські вибори.

Загалом програму діяльності нового уряду буде представлено через місяць. Вона передбачатиме набір критеріїв ефективності, невиконання їх міністрами спричинить розгляд питання про їхню відставку, підсумував Гончарук.

 

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