Гончарук анонсував зміну керівництва "Укрзалізниці" через "дику корупцію"

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд має намір змінити керівництво "Укрзалізниці" через корупцію на підприємстві. Про це глава уряду заявив у п'ятницю, 15 листопада, в ефірі українського телеканалу "1+1". "Корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика: крадуть майже на всьому, і краю цьому не видно. Ми ухвалюватимемо стосовно цього кадрові рішення найближчим часом, оскільки продовжувати працювати так, як вони нині працюють, неможливо", - заявив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, компанія є "дуже неефективною та збитковою". "Майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони, окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це найбільш потрібно, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили", - зазначив він. За словами прем'єра, керівництво компанії "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

Також Гончарук анонсував призначення у 15 листопада керівника "Укравтодору". Нагадаємо, раніше глава уряду обіцяв реформувати "Укрзалізницю" і приготувати її до приватизації.