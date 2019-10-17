 Гончарук анонсував зміну керівництва ″Укрзалізниці″ через ″дику корупцію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2019

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Новини

Гончарук анонсував зміну керівництва "Укрзалізниці" через "дику корупцію"

Уряд має намір змінити керівництво "Укрзалізниці" через корупцію, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. За його словами, компанія - "дуже неефективна і збиткова".

Залізничні шляхи в Україні (фото з архіву)

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд має намір змінити керівництво "Укрзалізниці" через корупцію на підприємстві. Про це глава уряду заявив у п'ятницю, 15 листопада, в ефірі українського телеканалу "1+1". "Корупція в "Укрзалізниці", на жаль, триває. Вона там абсолютно дика: крадуть майже на всьому, і краю цьому не видно. Ми ухвалюватимемо стосовно цього кадрові рішення найближчим часом, оскільки продовжувати працювати так, як вони нині працюють, неможливо", - заявив Гончарук.

За словами прем'єр-міністра, компанія є "дуже неефективною та збитковою". "Майже щодня горять локомотиви, в ручному управлінні вагони, окремі чиновники, диспетчери відправляють вагони не туди, де це найбільш потрібно, а туди, де їм вигідніше, де їм заплатили", - зазначив він. За словами прем'єра, керівництво компанії "опікується своїми кишенями, а не тим, як ідуть справи в "Укрзалізниці".

Також Гончарук анонсував призначення у 15 листопада керівника "Укравтодору". Нагадаємо, раніше глава уряду обіцяв реформувати "Укрзалізницю" і приготувати її до приватизації.

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