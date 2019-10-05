Гонконг: протестувальники застосовують "партизанську тактику" проти поліції

Демонстранти в Гонконгу змінили тактику ведення протестів. Замість проведення великих маршів, як раніше, під час акцій у неділю, 13 жовтня, вони розбивались на невеликі групи, використовуючи "партизанські методи" для того, щоб правоохоронцям було їх важче спіймати. В деяких кварталах мітингарі перекривали дороги, кидали різні предмети на залізничні колії, розписували будинки графіті та били вікна, повідомляє агенція dpa.

Правоохоронці в Гонконгу

Щонайменше в чотирьох районах стались сутички між протестувальниками та силовиками. У двох випадках поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

В інших місцях демонстрації проходили мирно. На заклики організаторів протестів в соцмережах, які назвали нові акції "цвітіння повсюди", люди збиралися у торговельних центрах та співали гімн протесту "Слава Гонконгу", передає агенція AFP. Попри заборону влади, багато з них вдягали маски.

Протестувальники в торговельному центрі

Нагадаємо, Гонконг є спеціальним адміністративним районом Китаю, що розвинувся до одного з провідних фінансових центрів Азії та світу. Управління колишньою британською колонією, на яку поширюється суверенітет Китаю, здійснюється за принципом "одна країна - дві системи" - адміністрація Гонконгу має широкий автономний статус.

Під час протестів мітингарі використовують парасольки

Як повідомлялося, протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

В останні тижні сутички між протестувальниками та поліцією посилились після того, як влада Гонконгу заборонила демонстрантам вдягати маски.