Гонконг: поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ

В Гонконгу тривають антиурядові протести. У неділю, 19 січня, в парку в центрі міста зібралось близько тисячі протестувальників. Попри заборону поліції, демонстранти вийшли також на найближчі вулиці. Деякі з них почали будувати барикади, викопували бруківку та пошкодили світлофор, повідомляє агенція Reuters.

Поліція переслідувала мітингарів та застосовувала проти них сльозогінний газ. Також ЗМІ повідомляють про водяні гармати, які, втім, не були застосовані. Декілька протестувальників були затримані. Своєю чергою, демонстранти нападали на правоохоронців та побили кількох з них, повідомила агенція AFP. Поранення дістали щонайменше двоє поліцейських.

Правоохоронці затримали кількох мітингарів

Нагадаємо, в Гонконгу з весни 2019 року тривають протести, що почалися через плани адміністрації ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитами влади Китаю. Відмова місцевої влади від цих планів не призвела до припинення демонстрацій, які часто переростали в насильницьке протистояння з правоохоронцями. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.

Гонконг є окремим адміністративним регіоном у складі Китаю. Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі 1997 року колишньої британської колонії КНР. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, що не діють у материковому Китаї. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд у Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, зокрема свободи думки та преси.