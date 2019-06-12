Гонконг не розглядатиме законопроект про екстрадицію

Влада Гонконгу оголосила про припинення розгляду законопроекту, що уможливлює екстрадицію підозрюваних до материкового Китаю. Про це в суботу, 15 червня, заявила голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам, передає інформагенція dpa.

Раніше місцеве видання South China Morning Post повідомляло, що рішення про призупинення розгляду цієї ініціативи ухвалили за підсумками наради китайських високопосадовців.

У Гонконзі з минулого тижня проходять масові акції протесту проти ухвалення відповідних змін до законодавства. За різними оцінками, в проведених у минулі вихідні демонстраціях взяли участь до мільйона громадян. Спостерігачі кажуть, що зафіксована 9 червня кількість учасників акції протесту стала найбільшою з часу кривавого придушення виступів у Пекіні в червні 1989 року.

Нинішні протести в Гонконзі стали наймасовішими з 1989 року, кажуть спостерігачі

12 червня сталися сутички між мітингарями та поліцією. Тоді правоохоронці та силовики для розгону демонстрації застосували сльозогінний газ, кийки, водомети та перцевий спрей. Законодавча ініціатива уможливлює відправлення до материкового Китаю для судового розгляду підозрюваних в скоєнні злочинів. Критики законопроекту побоюються, що заплановані зміни надаватимуть владі можливість переслідувати громадських активістів, невдоволених політикою Пекіна.

Досі Гонконг відмовлявся здійснювати екстрадицію підозрюваних за запитом органів юстиції з материкового Китаю через розбіжності в законодавстві та недостатню прозорість китайської системи правосуддя. Ще одним чинником, що стримував від екстрадиції, було застосування смертної кари в Китаї. Однак на початку 2019 року стало відомо про наміри адміністрації Гонконгу налагодити співпрацю в цій сфері з материковим Китаєм, Макао та Тайванем.

Гонконг, що до 1997 року був британською колонією, наділений на даний момент високим ступенем автономії за принципом "одна країна - дві системи". Тож у Гонконзі й досі громадянам забезпечені такі фундаментальні права та свободи людини, що обмежені у китайців, як свобода слова та ЗМІ. Опозиція в Гонконзі звинувачує Китай у тому, що він дедалі сильніше втручається у внутрішні справи Гонконгу.

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