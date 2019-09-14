 Гонконг: ″коктейлі Молотова″ проти сльозогінного газу і водометів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

Гонконг: "коктейлі Молотова" проти сльозогінного газу і водометів

Протестувальники в Гонконгу будували барикади, громили станції метро, кидали у поліцію каміння та "коктейлі Молотова", а правоохоронці у відповідь застосовали водомети та сльозогінний газ.

Під час акції протесту в Гонконгу

Під час акції протесту в Гонконгу

Десятки тисяч людей вийшли на протести у Гонконгу у неділю, 15 вересня, попри заборону влади проводити демонстрації, передає агенція AFP. Під час демонстрації стались заворушення: деякі з протестувальників намагалися потрапити в урядові будівлі, інші кидали у правоохоронців "коктейлі Молотова" та каміння. У відповідь представники сил безпеки застосували проти мітингарів сльозогінний газ та водомети з водою синього кольору, якою, ймовірно, вони хотіли відмітити протестувальників, повідомляє агенція dpa.

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ

Деякі протестувальники будували на вулицях барикади, здійснювали підпали й громили станції метрополітену. При появі правоохоронців вони переважно розбігалися та згодом збиралися в інших місцях. Місцеві телеканали показали, як демонстранти зірвали та спалили китайський прапор та банер, присвячений 70-й річниці заснування КНР.

Крім того, у неділю група демонстрантів зібралась біля консульства Великобританії в Гонконзі, вимагаючи від Лондона посилення тиску та Пекін та активізації дій для захисту своїх колишніх підданих. Сотні демонстрантів співали гімн королівства "Боже, бережи королеву" та розмахували британськими прапорами.

Акція під британським консульством

Акція під британським консульством

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Під час акції протесту в Гонконгу

Під час акції протесту в Гонконгу

На тлі масових протестів 4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Втім, акції протесту продовжуються - демонстранти вимагають проведення вільних виборів, розслідування дій поліції, яка застосовувала силу під час мітингів та амністії для понад тисячі затриманих.

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