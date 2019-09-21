Гонконг: Демонстранти кидали "коктейлі Молотова", поліція відповіла водометами

У Гонконгу під час чергової акції протесту знов відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцям. Десятки тисяч людей у суботу, 28 вересня, вийшли на мітинг з нагоди п'ятої річниці "Революції парасольок", яка почалася восени 2014 року внаслідок наміру китайської влади провести вибори керівника місцевої адміністрації. Мирна демонстрація проходила в парку поблизу міського парламенту, де також відбувались акції п'ять років тому, повідомила агенція AFP.

Акція з нагоди річниці "Революції парасольок"

Водночас деякі протестувальники перекрили вулицю та почали кидати у бік правоохоронців цеглини та "коктейлі Молотова". Поліцейські у відповідь застосували проти натовпу водомети та сльозогінний газ.

Раніше у суботу один з лідерів протестів Джошуа Вонг, який відбув короткий термін у в'язниці за організацію протестів у 2014 році, оголосив про намір взяти участь у майбутніх виборах до місцевої ради. Нещодавно він повернувся зі Сполучених Штатів, де давав свідчення перед комітетом Конгресу про порушення прав і свобод громадян у Гонконгу.

Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та водомети

Активісти планують продовжувати протести. Зокрема, заплановані демонстрації на 1 жовтня, коли має відбутися великий військовий парад з нагоди 70-річчя утворення КНР.

Протести у Гонконгу, на які виходили сотні тисяч людей, тривають вже кілька місяців. Мешканці виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Протести в Гонконгу тривають вже кілька місяців

На тлі масових протестів 4 вересня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила про офіційне відкликання суперечливого законопроєкту про екстрадицію. Втім, акції протесту продовжуються - демонстранти вимагають проведення вільних виборів, розслідування дій поліції, яка застосовувала силу під час мітингів, та амністії для понад тисячі затриманих.