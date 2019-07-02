Гонконг: арешти демонстрантів, напруга між Лондоном і Пекіном зростає

Поліція Гонконгу заявила у середу, 3 липня, що арештувала 11 чоловіків та одну жінку, які брали участь в акціях протесту зранку у понеділок, 1 липня - у день, коли демонстрантами була захоплена будівля місцевого парламенту. Арештованих обвинувачують в участі у незаконному зібранні, володінні зброєю, нападі на співробітників поліції і перешкоджанні роботі поліцейських. Інших подробиць, зокрема і щодо зброї, якою нібито володіли затримані, у поліції Гонгонгу не повідомили.
Обмін критикою між КНР і Великобританією
Тим часом китайського посла Лю Сяоміна викликали у середу до міністерства закордонних справ Великобританії після його "неприйнятних" коментарів, які він висловив у відповідь на критику Лондона щодо ситуації в Гонконзі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Раніше посол КНР заявив, що британці, мабуть, забули, що Гонконг більше не є їхньою колонією, і що Лондон не повинен впливати на Гонконг. Так, китайський посол порадив Лондону "утримуватися від подальшого втручання" в протести в Гонконзі або ризикувати "подальшим погіршенням" відносин з Пекіном. "Я сподіваюся, що британський уряд зрозуміє наслідки і ... утримуватиметься від подальшого втручання, від подальшого погіршення відносин", - заявив Лю Сяомін на прес-конференції у середу, 3 липня, передає AFP.
Своєю чергою глава британського МЗС Джеремі Хант заявив, що китайському уряду необхідно цінувати та поважати угоду між КНР і Великобританією щодо Гонконгу. "Порада уряду КНР: хороші відносини між країнами засновані на взаємній повазі та дотриманні юридичних угод між собою", - написав Хант у Twitter.
Демонстранти проти змін до закону про екстрадицію
У понеділок, 1 липня, сталися сутички між поліцією Гонконгу та демонстрантами, котрі протестували проти змін до закону про екстрадицію. Протягом дня мітингарям вдалося вдертися до будівлі парламенту Гонконгу, але згодом поліція, застосувавши сльозогінний газ, витіснила учасників акції зі споруди законодавчого органу.
Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.
На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.
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Колір протесту
Жовтий - Франція
Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.
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Колір протесту
Шафрановий - М'янма
2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.
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Колір протесту
Зелений - Аргентина
З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.
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Колір протесту
Жовтий - Гонконг
"Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.
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Колір протесту
Червоний і жовтий - Таїланд
У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.
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Колір протесту
Помаранчевий - Україна
Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".
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Колір протесту
Зелений - Іран
2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".
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Колір протесту
Жовтий - Філіппіни
21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.
Автор: Валерій Сааков