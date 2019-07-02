Гонконг: арешти демонстрантів, напруга між Лондоном і Пекіном зростає

Поліція Гонконгу заявила у середу, 3 липня, що арештувала 11 чоловіків та одну жінку, які брали участь в акціях протесту зранку у понеділок, 1 липня - у день, коли демонстрантами була захоплена будівля місцевого парламенту. Арештованих обвинувачують в участі у незаконному зібранні, володінні зброєю, нападі на співробітників поліції і перешкоджанні роботі поліцейських. Інших подробиць, зокрема і щодо зброї, якою нібито володіли затримані, у поліції Гонгонгу не повідомили.

Обмін критикою між КНР і Великобританією

Тим часом китайського посла Лю Сяоміна викликали у середу до міністерства закордонних справ Великобританії після його "неприйнятних" коментарів, які він висловив у відповідь на критику Лондона щодо ситуації в Гонконзі, повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Раніше посол КНР заявив, що британці, мабуть, забули, що Гонконг більше не є їхньою колонією, і що Лондон не повинен впливати на Гонконг. Так, китайський посол порадив Лондону "утримуватися від подальшого втручання" в протести в Гонконзі або ризикувати "подальшим погіршенням" відносин з Пекіном. "Я сподіваюся, що британський уряд зрозуміє наслідки і ... утримуватиметься від подальшого втручання, від подальшого погіршення відносин", - заявив Лю Сяомін на прес-конференції у середу, 3 липня, передає AFP.

Своєю чергою глава британського МЗС Джеремі Хант заявив, що китайському уряду необхідно цінувати та поважати угоду між КНР і Великобританією щодо Гонконгу. "Порада уряду КНР: хороші відносини між країнами засновані на взаємній повазі та дотриманні юридичних угод між собою", - написав Хант у Twitter.

Демонстранти проти змін до закону про екстрадицію

У понеділок, 1 липня, сталися сутички між поліцією Гонконгу та демонстрантами, котрі протестували проти змін до закону про екстрадицію. Протягом дня мітингарям вдалося вдертися до будівлі парламенту Гонконгу, але згодом поліція, застосувавши сльозогінний газ, витіснила учасників акції зі споруди законодавчого органу.

Останніми тижнями сотні тисяч жителів Гонконгу виходили на демонстрації проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників за запитом китайської влади. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

На тлі масових протестів 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений строк, оскільки громадськість висловлює сумніви щодо цього документа, а в місті потрібно відновити спокій. Раніше Лам рішуче підтримувала законопроєкт про екстрадицію.