 Гонка озброєнь: хто найбільше виробляє і продає? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2018

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Політика й суспільство

Гонка озброєнь: хто найбільше виробляє і продає? (відео)

В Україні інфляція з'їдає видатки на озброєння, "Укроборонпром" втрачає позиції у світовому рейтингу. Тим часом, Росія обігнала Великобританію і стала другою у світі за обсягами виробництва і продажу зброї.

Американський авіаносець USS Harry S. Truman

Американський авіаносець USS Harry S. Truman

57% зброї припадає на США. Друге місце зазвичай посідала Великобританія. У 2017 році її вперше обігнала Росія. Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео розкритикував розробку і випробування Росією нової крилатої ракети. Під питанням - один з найважливіших договорів про роззброєння часів кінця "холодної війни". 

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SIPRI: США домінують на світовому ринку зброї, Росія - друга

Лідерами світового ринку зброї залишаються концерни зі США. Згідно з доповіддю SIPRI, вони домінують у списку ста найбільших виробників зброї. На другому місці - російські компанії. (10.12.2018)  

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У РНБО кажуть про посилення берегової оборони узбережжя Чорного та Азовського морів. (05.12.2018)  

Помпео: У Росії є 60 днів, щоб знову почати виконувати ДРСМД

Вашингтон надав Москві два місяці для повернення до виконання умов Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, заявив держсекретар США Майк Помпео. НАТО також офіційно звинуватив Росію у невиконанні угоди. (04.12.2018)  

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Звіт SIPRI про витрати на оборону: Зброя приходить на зміну дипломатії 24.04.2017

Глобальні витрати на зброю зростають. Такого висновку у своєму щорічному звіті дійшов стокгольмський інститут дослідження миру SIPRI. Дипломатія тим часом, здається, втрачає позиції. 

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