Гонка озброєнь: хто найбільше виробляє і продає? (відео)

57% зброї припадає на США. Друге місце зазвичай посідала Великобританія. У 2017 році її вперше обігнала Росія. Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео розкритикував розробку і випробування Росією нової крилатої ракети. Під питанням - один з найважливіших договорів про роззброєння часів кінця "холодної війни".