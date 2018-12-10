Гонка озброєнь: хто найбільше виробляє і продає? (відео)

В Україні інфляція з'їдає видатки на озброєння, "Укроборонпром" втрачає позиції у світовому рейтингу. Тим часом, Росія обігнала Великобританію і стала другою у світі за обсягами виробництва і продажу зброї.
57% зброї припадає на США. Друге місце зазвичай посідала Великобританія. У 2017 році її вперше обігнала Росія. Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео розкритикував розробку і випробування Росією нової крилатої ракети. Під питанням - один з найважливіших договорів про роззброєння часів кінця "холодної війни".
Лідерами світового ринку зброї залишаються концерни зі США. Згідно з доповіддю SIPRI, вони домінують у списку ста найбільших виробників зброї. На другому місці - російські компанії. (10.12.2018)
У РНБО кажуть про посилення берегової оборони узбережжя Чорного та Азовського морів. (05.12.2018)