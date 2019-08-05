Гонитва за враженнями: чому німці беруть більше коротких відпусток

Німці вже давно мають доволі тривалі оплачувані відпустки: 25-30 робочих днів плюс суботи та неділі. Однак ті часи, коли в Німеччині було прийнято йти у довгу відпустку, мінімум на три тижні поспіль, аби неспішно і розслаблено відпочити на середземноморському узбережжі, у баварських Альпах або на Канарах, уже в минулому. Останні років десять німці, як правило, розбивають річну відпустку на кілька коротших і вважають за краще частіше відпочивати у різних та переважно нових місцях. На такий тренд звернув увагу в інтерв'ю інформаційному агентству dpa Філіпп Ваґнер (Philipp Wagner) з дослідницького центру FUR, що спеціалізується на вивченні німецького ринку туристичних послуг.

Своєю чергою, футуролог Хорст Опашовскі (Horst Opaschowski) зазначає, що сьогодні люди прагнуть отримати максимум нових вражень за короткий період відпустки. Попри те, що для більшості людей відпустка, як і раніше, є можливістю відпочити і відключитися від буднів, німцям хочеться вже не тільки розслаблятися і балувати себе, але і дізнаватися, переживати, на власні очі бачити щось нове.

Синдром втрачених можливостей

Для нашого часу характерний феномен FOMO (від англійського fear of missing out - "страх щось пропустити"). Люди бояться пропустити цікаву подію (концерт, фільм тощо) або просто гарну можливість щось зробити. Значною мірою, як вважають психологи, це почуття провокується соціальними мережами. Надивишся строкатих фото з екзотичних пляжів, мальовничих національних парків, гламурних вечірок біля басейнів, старовинних замків - і тебе долає заздрість: яке цікаве життя! І люди починають полювати за новими враженнями. Завдяки інтернету і смартфонам швидко організувати подорож - хоч до Сіднея, хоч до Нью-Йорка, та куди завгодно - сьогодні можна за лічені хвилини. Кілька кліків - і ти вже забронював номер у готелі, купив квиток на літак, узяв в оренду автомобіль, замовив столик у ресторані. Зробити правильний вибір допоможуть відгуки туристів, які вже побували там, куди ти збираєшся.

Дивитись відео 03:35 Поділитись Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки улюбленого хобі у Німеччині (10.07.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3LrgD Пристрасть німців до турпоходів: лайфхаки улюбленого хобі у Німеччині (10.07.2019)