Гомофобне місто-партнер: в Україні не припиняють співпрацю із польськими Пулавами

Місто Пулави було одним з перших польских міст, які в 2019 році ухвалилирезолюцію проти так званої "ЛГБТ-пропаганди". Документ під назвою "Щодо запобігання пропаганді ідеології субкультури ЛГБТ у місті Пулави" і був спрямований проти "ранньої сексуалізації польських дітей та юнацтва" у школах та "гомопропаганди". Подібні резолюції згодом ухвалили ще в сотні інших населених пунктів Польщі. Але з Пулавами почали розривати стосунки міста-побратими з інших країн ЄС. Зокрема, нідерландське місто Ньївегейн та французьке Дуе. Водночас німецьке місто Штендаль вирішило продовжувати співпрацю. Утім, там ухвалили постанову, в якій зазначили, що "наше партнерство має ґрунтуватися на цінностях Європейської конвенції з прав людини", яка, як відомо, суворо виключає будь-яку дискримінацію, у тому числі і за сексуальною ознакою.

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Не припиняти співпрацю з польським містом-партнером вирішили і в українській Боярці в Київській області. "Ми нічого не збираємося переглядати з Пулавами. Вважаю, що кожна громада має визначатися сама щодо їх поглядів. Ми ні за, ні проти. Це їхнє рішення", - сказав DW міський голова Боярки Олександр Зарубін.

"Прекрасні відносини"

В іншому українському місті-партнері Пулав - Дублянах на Львівщині - рішення про продовження співпраці з поляками вирішили винести на сесію міськраду. Утім, сесійне засідання не відбулося через відсутність кворуму - з відпусток не повернулось більше половини депутатів. За словами міського голови Дублян Василя Поповича, рішення винесуть на наступне засідання, дату якого ще погоджують. Але він впевнений, що депутати не захочуть розірвати стосунки з польськими колегами. "Ми з ними впродовж 10 років у прекрасних відносинах. Ми їздимо до них в гості, переймаємо досвід. Наші діти часто відпочивають у їхніх таборах, за їхні гроші. Розривати з ними тільки тому, що вони увалили таке рішення, не варто", - каже Василь Попович.

Польські ЛГБТ-активісти виступили проти резолюції влади міста Пулави

Востаннє, каже він, з представниками Пулав спілкувався в травні, але тоді про цей скандал ще не знав. Якщо вони спілкуватимуться найближчим часом, то, запевняє, що запитає колег про мотиви такої резолюції, але засуджувати не буде. "Це їхнє внутрішнє рішення. Ми не можемо на це впливати. Ми знаємо, який вплив в їхньому житті має католицька церква, тому подібні заяви не дивні", - додає мер.

Схожа риторика щодо ЛГБТ

Ігор Іванюк, міський депутат з Всеукраїнського об'єднання "Свобода" не бачить вагомої причини, щоб сваритись з поляками через їхнє рішення. Його він вважає виправданим. "Я особисто нічого не маю проти ЛГБТ-людей. Мені лише не подобається пропаганда і нав'язування ними нової нормальності. Особливо якщо це стосується шкільної освіти. В себе вдома, будь ласка, робіть що хочете. Але не нав'язуйте свого бачення світу іншим", - каже він. Він також не відкидає, що якщо би в місті трапились "якісь провокації, наприклад, з гей-парадами", їхня міська рада ухвалила б рішення, аналогічне польському.

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Так само міська депутатка з "Радикальної партії Олега Ляшка" Марта Якимів вважає , що не варто розривати стосунки з поляками. "Я сама - з родини священника, тому розумію і всіляко підтримую поляків. В мене такі ж думки щодо ЛГБТ-спільноти, як і в польських колег", - каже міська обраниця.

Заборони - хибний шлях

Натомість, інший депутат-"свободівець" Анатолій Довгополюк, хоч і вважає одностатеві стосунки "дорогою в нікуди", переконаний, що заборонами нічого не доб'єшся. "Категоричність - сестра невігластва. Має бути тактовний, розумний підхід. Правильно було б взагалі не загострювати на цьому питанні, тоді не було б підстав їм (захисникам прав ЛГБТ. - Ред.) активізовуватися. Те, що ми стоїмо на таких самих позиціях, як громада Пулав, це однозначно, але можливо, не треба так грізно махати кулаком, як поляки", - каже депутат.

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Депутат міської ради від "Самопомочі" Олег Ковалишин також не засуджує рішення сусідів з Польщі. "Це їхня справа. Не можна через це рішення перекреслювати все добре, що було в наших стосунках. Крім цього, є багато інших тем, які будуть корисні для нашого подальшого обміну", - каже депутат.

"Негативний сигнал" з України

В Освітньому центрі з захисту прав людини у Львові, які захищають меншини, у заявах місцевих органах влади вбачають загрозу. Відсутність критичних голосів на адресу польського міста-побратима є "негативним сигналом", говорить голова центру Володимир Беглов. "Нам усім потрібно працювати ще більше, аби вкотре пояснювати і нагадувати, що повага до меншин є однією з фундаментальних цінностей, на яких стоїть уся цивілізована Європа", - каже він.

Правозахисник вважає, що для того, щоб схожих рішень не ухвалювали українські органи місцевого самоврядування, потрібно працювати на рівні центральних органів влади. "Треба вдосконалювати законодавство і рішення у контексті протидії дискримінації, посилювати норми кримінального кодексу у контексті мови ворожнечі і злочинів на ґрунті ворожнечі, займатися адвокацією та лобіюванням на рівні депутатів і депутаток", - сказав активіст.

Тим часом Пулави уже змогли відчути наслідки гомофобних рішень місцевої влади. Заявки міст на фінансову підтримку програм міських партнерств від тих громад, що ухвалили гомофобні резолюції, у Брюсселі вже відхилили.