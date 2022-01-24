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Гомосексуальність

Гомосексуальність в Україні та Європі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Гомосексуальність".

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут

Представники католицької церкви в Німеччині здійснили камінгаут 24.01.2022

125 священників-католиків, референтів громад, викладачів та працівників церковної адміністрації заявили про свою приналежність до спільноти ЛГБТК+.

Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022) 18.01.2022

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту 20.12.2021

"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем 15.11.2021

"Щодо української квір-прози склалася доста дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
КиївПрайд-2021: на Марш рівності вийшли тисячі людей

КиївПрайд-2021: на Марш рівності вийшли тисячі людей 19.09.2021

У Києві пройшов ювілейний Марш рівності "КиївПрайд-2021" на підтримку рівних прав для ЛГБТК-спільноти. Гасло цьогорічного маршу: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності".
ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021) 23.07.2021

Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК

Європарламент розкритикував новий закон Угорщини щодо ЛГБТК 08.07.2021

Закон про обмеження доступу до інформації про гомосексуальність підриває демократію в Угорщині, наголошується в ухваленій резолюції Європарламенту. Єврокомісія закликає до правових заходів проти Будапешта.
Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.
ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.
Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон

Країни ЄС критикують Угорщину за гомофобний закон 22.06.2021

Ухвалений угорським парламентом гомофобний закон про боротьбу з педофілією порушує основні права людини, наголосили 13 країн-членів у зверненні до Єврокомісії.
В Угорщині обмежили доступ до інформації про гомосексуальність

В Угорщині обмежили доступ до інформації про гомосексуальність 15.06.2021

В Угорщині парламент ухвалив закон, який обмежує доступ молоді до інформації про гомосексуальність та трансгендерних людей.
У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств

У Вільнюсі протестували проти легалізації прав одностатевих партнерств 16.05.2021

У столиці Литви відбувся марш проти намірів легалізувати в країні одностатеві партнерства. Відповідний законопроєкт Сейм має розглядати у червні.
Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною

Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною 12.03.2021

У чому причина нетерпимості до гомосексуалів у Східній Європі? Адже в питаннях сексуальної орієнтації країни цього регіону колись були значно толерантнішим за своїх західних сусідів, пише Норберт Маппес-Нідік.
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