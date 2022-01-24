Гомосексуальність

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.