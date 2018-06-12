Голуб-рятівник: у ФРН птах закрив обличчя водія, врятувавши від штрафу

Одна з камер, що фіксують порушення правил дорожнього руху, сфотографувала автомобіль через перевищення швидкості в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Утім, у мить знімання перед автомобілем опинився голуб, що затулив обличчя водія.

У поліції вирішили, що зроблене камерою спостереження минулого тижня фото чоловіка не є підставою та доказом для стягнення з нього штрафу розміром 105 євро, адже того, хто сидить за кермом, у мить знімання не можна розпізнати через розправлені крила птаха.

Порушник їхав зі швидкістю 54 кілометри на годину замість дозволених 30. У поліції з гумором поставилися до цього випадку й особливо не переймаються тим, що чоловік не сплатить 105 євро. "Завдяки пернатому ангелу-охоронцю з вочевидь дбайливо розпростертими крилами, все для нього (порушника. - Ред.) минулося без втрат", - визнали в поліції, цитує агентство AFP.

Поліцейські також жартома припустили, що назадовго до християнського свята Трійці (у ФРН цього року святкують 9 червня. - Ред.) Святий Дух вчинив, мабуть, знамення в тому місці. "Власне, голуб теж заслужив на штраф, адже він так само занадто швидко летів. Та оскільки нам невідомо, де він має бути до Трійці, то в цьому випадку ми дамо можливість праву поступитися перед милосердям", - запевнили поліцейські.