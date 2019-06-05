"Голос" ініціює відставку Авакова, а "Євросолідарність" - усього уряду України

Понад 40 народних депутатів з фракцій партій "Голос" та "Слуга народу" у вівторок, 2 червня, підписали проєкт постанови про відставку міністра внутрішніх справ України Арсенія Авакова. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Фракція "Голос" наполягає на звільненні Авакова та керівника Національної поліції Ігоря Клименка у зв'язку зі злочином, який вчинили поліцейські у Кагарлику, а також через інші злочини, в яких були замішані правоохоронці. "Має настати неминуча відповідальність за те, що злочинці в погонах катують і ґвалтують людей", - йдеться в заяві фракції.

Тим часом фракція "Європейська солідарність" у Верховній Раді України виступила з ініціативою відставки всього уряду країни.

Як повідомила народна депутатка Ірина Геращенко, фракція направили відповідного листа голові парламенту з вимогою негайно надати підписні листи для збору підписів. "Поки що наша ініціатива блокується, й листи ми не отримали", - повідомила вона.