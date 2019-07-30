 ″Голос″ про дружбу зі ″Слугою народу″: нова Верховна Рада, влада та жінки (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 30.07.2019

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"Голос" про дружбу зі "Слугою народу": нова Верховна Рада, влада та жінки (відео)

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як вона діятиме, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Про це DW розпитала Ірину Клименко, відповідальну в "Голосі" за економічні питання.

Партія Голос Святослава Вакарчука стала одним з відкриттів позачергових парламентських виборів в Україні

Партія "Голос" Святослава Вакарчука стала одним з відкриттів позачергових парламентських виборів в Україні

Три чверті новообраних депутатів уперше пройшли до Верховної Ради і стали новачками в політиці. Кожна п'ята з-поміж них - жінка. Про ефективність роботи нових політиків та гендерну політику в українському парламенті DW поговорила з Юлією Клименко, донедавна очільницею політичної партії "Голос", а нині відповідальною у цій політсилі за економічний напрямок. 

DW.COM

Розгромна перемога партії Зеленського "Слуга народу": що буде з іншими партіями (відео)

Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен. (22.07.2019)  

Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу". (23.07.2019)  

Чому Донбас голосував за старі обличчя

Український парламент переживає небачене оновлення - три чверті нових облич. Попри це, виборці на Донбасі здебільшого підтримали старі кадри. У матеріалі DW про особливості голосування на сході України. (24.07.2019)  

Нова Верховна Рада: де молодь, де старі дядьки

У яких фракціях більше молоді, а де найстарші депутати? Які партії делегували до Верховної Ради більше жінок? Основні факти про оновлений парламент.  (23.07.2019)  

Коментар: Україні набрид вчорашній день

Те, на що може бути здатною демократія, можна напрочуд виразно спостерігати в Україні. Парламентські вибори закріпили політичний злам, за яким стоїть більше, ніж просто нові обличчя, вважає Бернд Йоганн. (22.07.2019)  

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Ukraine Parlamentswahl | Präsident Wolodymyr Selenskyj

Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео) 23.07.2019

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу".