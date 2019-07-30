"Голос" про дружбу зі "Слугою народу": нова Верховна Рада, влада та жінки (відео)

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як вона діятиме, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Про це DW розпитала Ірину Клименко, відповідальну в "Голосі" за економічні питання.
Партія "Голос" Святослава Вакарчука стала одним з відкриттів позачергових парламентських виборів в Україні
Три чверті новообраних депутатів уперше пройшли до Верховної Ради і стали новачками в політиці. Кожна п'ята з-поміж них - жінка. Про ефективність роботи нових політиків та гендерну політику в українському парламенті DW поговорила з Юлією Клименко, донедавна очільницею політичної партії "Голос", а нині відповідальною у цій політсилі за економічний напрямок.
Партія Зеленського "Слуга народу" на дочасних парламентських виборах в Україні здобуває абсолютну більшість мандатів у Верховній Раді. Фактично для формування коаліції "слугам народу" більше ніхто не потрібен. (22.07.2019)
Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу". (23.07.2019)
Український парламент переживає небачене оновлення - три чверті нових облич. Попри це, виборці на Донбасі здебільшого підтримали старі кадри. У матеріалі DW про особливості голосування на сході України. (24.07.2019)
У яких фракціях більше молоді, а де найстарші депутати? Які партії делегували до Верховної Ради більше жінок? Основні факти про оновлений парламент. (23.07.2019)