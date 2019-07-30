"Голос" про дружбу зі "Слугою народу": нова Верховна Рада, влада та жінки (відео)

Представниця "Голосу" про перемовини зі "Слугою народу" і жінок у Верховній Раді (30.07.2019)

Партія Святослава Вакарчука "Голос" - найменша у Верховній Раді. Як ця політсила збирається діяти, щоб не загубитися на тлі монобільшості "Слуги народу"? Чи ведуться вже якісь коаліційні переговори? І яка роль жінок у новому парламенті? Про це та інше DW поговорила з Іриною Клименко, відповідальною у "Голосі" за економічні питання.