"Голос" висунув Притулу кандидатом у мери Києва

Українська політична партія "Голос" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва телеведучого Сергія Притулу. Про це сам Притула оголосив під час виступу на з'їзді партії у вівторок, 11 серпня.

"Я балотуюся на пост міського голови Києва", - заявив він. За словами Притули, він із задоволенням йде на вибори, тому що йде з командою професіоналів. При цьому він сказав, що збирається створити історію успішного Києва, і, коли стане мером, через рік "не складе мандат".

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Головою виборчого штабу "Голосу" на місцевих виборах призначили депутатку Верховної Ради Інну Совсун. Як повідомила лідерка партії Кіри Рудик, в мери міст від партії будуть висунуті 15 кандидатів.

Нагадаємо, що партія "Слуга народу" вирішила висунути кандидатом на пост мера Києва депутатку Верховної Ради України від однойменної фракції Ірину Верещук. Також про свій намір йти на вибори від своєї партії "УДАР" заявляв чинний мер столиці України Віталій Кличко.