Голосування на виборах до ВР загалом відповідало законодавству та стандартам - КВУ

У громадській організації "Комітет виборців України" (КВУ) оцінюють голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів. Про це в понеділок, 22 липня розповів генеральний директор КВУ Олексій Кошель на брифінгу у Києві.

"За оцінками КВУ, вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів", - сказав Кошель, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Щодо кількості й масштабів порушень виборчого законодавства, то у КВУ запевняють, що "вони співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року".

Опора теж не зафіксувала великих порушень

Громадянська мережа "Опора" теж не зафіксувала системних порушень, що впливають на хід голосування і результати підрахунку голосів. Про це вранці у вівторок, 22 липня, заявила голова правління "Опори" Ольга Айвазовська."Системних порушень, які вплинули б на хід голосування, а також результат підрахунку голосів станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що під час голосування і на етапі підбиття підсумків порушень як таких не було", - сказала вона. Зокрема, за її словами, на 10% дільниць особам видавали бюлетені без законних підстав. При цьому Айвазовська сказала про зниження тенденції фотографування бюлетенів.

ЦВК: Позачергові вибори до ВР відбулися

Водночас голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук заявила про те, що позачергові парламентські вибори в Україні відбулися. Голова ЦВК наголосила, що фактів, які "поставили б під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було".

Тим часом за результатами підрахунку більше 52 відсотків протоколів, перше місце з великих відривом посідає партія "Слуга народу", що набирає 42,45 відсотка голосів. На другому місці партія "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) з 12,89 відсотка голосів. Далі йдуть "Європейська солідарність" (8,63 відсотка), ВО Батьківщина (8,02 відсотка) та партія "Голос" з 6,38 відсотка. Решта партій не можуть подолати 5-відсотковий бар'єр.

Як повідомляла ЦВК напередодні, явка на цих виборах становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років.