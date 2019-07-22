Голосування на виборах до ВР загалом відповідало законодавству та стандартам - КВУ

У громадській організації "Комітет виборців України" (КВУ) оцінюють голосування на позачергових виборах народних депутатів, що відбулося напередодні, як таке, що загалом відповідає вимогам українського законодавства та міжнародних стандартів. Про це в понеділок, 22 липня розповів генеральний директор КВУ Олексій Кошель на брифінгу у Києві.
"За оцінками КВУ, вибори було проведено відповідно до вимог українського законодавства та міжнародних стандартів", - сказав Кошель, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Щодо кількості й масштабів порушень виборчого законодавства, то у КВУ запевняють, що "вони співмірні з попередніми парламентськими виборами 2014 року".
Опора теж не зафіксувала великих порушень
Громадянська мережа "Опора" теж не зафіксувала системних порушень, що впливають на хід голосування і результати підрахунку голосів. Про це вранці у вівторок, 22 липня, заявила голова правління "Опори" Ольга Айвазовська."Системних порушень, які вплинули б на хід голосування, а також результат підрахунку голосів станом на цю годину нами не виявлено. Проте це не означає, що під час голосування і на етапі підбиття підсумків порушень як таких не було", - сказала вона. Зокрема, за її словами, на 10% дільниць особам видавали бюлетені без законних підстав. При цьому Айвазовська сказала про зниження тенденції фотографування бюлетенів.
ЦВК: Позачергові вибори до ВР відбулися
Водночас голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук заявила про те, що позачергові парламентські вибори в Україні відбулися. Голова ЦВК наголосила, що фактів, які "поставили б під сумнів проведення цієї парламентської кампанії, не було".
Тим часом за результатами підрахунку більше 52 відсотків протоколів, перше місце з великих відривом посідає партія "Слуга народу", що набирає 42,45 відсотка голосів. На другому місці партія "Опозиційна платформа - за життя" (ОПЗЖ) з 12,89 відсотка голосів. Далі йдуть "Європейська солідарність" (8,63 відсотка), ВО Батьківщина (8,02 відсотка) та партія "Голос" з 6,38 відсотка. Решта партій не можуть подолати 5-відсотковий бар'єр.
Як повідомляла ЦВК напередодні, явка на цих виборах становила 49,84 відсотка, що стало найнижчим показником серед усіх голосувань, які відбулись за останні 13 років.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Проголосувала майже половина виборців
Правом віддати голоси на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня скористались майже 50 відсотків виборців, повідомила Центральна виборча комісія. Це найнижча явка на парламентських виборах за останні 13 років.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
На виборах не обійшлось без курйозів
У Львові 94-річна жінка порвала бюлетень і намагалася його з'їсти, у Миколаївській області чоловік, проявивши свою "позицію", вийшов з кабінки повністю голий. А у Дніпропетровській області біля виборчої дільниці торгували пиріжками по п'ять копійок.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Канапки та напої в штабах
В очікуванні результатів голосування у штабах партій пригощали напоями та канапками. Штаб "Слуги народу" розташувався у виставковому центрі "Парковий", "Голосу" - у концертному клубі "Стереоплаза", "Опозиционної платформи - За життя" у бізнес-центрі "Парус", а "Європейської солідарності" - просто неба у дворі партійного офісу (на фото).
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Партія "Слуга народу" вирвалась далеко вперед
"73 відсотки були б кращими, але ми дуже вдячні за велику довіру до нашої партії", - заявив після оголошення результатів перших екзитполів президент України Володимир Зеленський. За цими даними, "Слуга народу", яку очолює Дмитро Разумков, взяла 44,2 відсотка голосів виборців.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
До Верховної Ради проходять колишні "регіонали"
"Опозиційну платформу - За життя", згідно з даними екзитполів, підтримали понад 11 відсотків виборців. Відразу після виборів голова політради партії Віктор Медведчук (праворуч) звинуватив колишніх колег з "Партії регіонів" у порушеннях. Він закинув "Опозиційному блоку" поширення відео, у якому перший номер ОП-ЗЖ Юрій Бойко (ц) нібито закликає голосувати за конкурентів.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Партія експрезидента - "основна мішень" на виборах
Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликав усі партії, які проходять до парламенту, відмежуватися від проросійських політсил, яких назвав "путінськими маріонетками". "Ми були основною мішенню на цих виборах", - сказав Порошенко, коментуючи результати "Європейська солідарність", якій екзитполи дають 8,8 відсотка голосів виборців.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Юлія Тимошенко з "Батьківщиною" знов у Раді
Партія "Батьківщина" не претендує на якісь посади, заявила її лідерка Юлія Тимошенко, хоча раніше не приховувала свій намір очолити новий український уряд. Поки що жодна з партій, які ймовірно долають 5-відсотковий бар'єр, не запропонувала "Батьківщині" співпрацю.
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День виборів: українці голосували, а політики раділи своїм успіхам
Святослава Вакарчука не підвів "Голос"
А от лідер групи "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку співпрацю в парламенті пропонують і "Слуга народу", і "ЄС". Він сам не вперше проходить до Верховної Ради, але вперше - з власною політичною партією. У ній вже заявляють, що бачили б свого лідера на посаді прем'єр-міністра. За даними екзитполів "Голосу" здобув 6,5 відсотка голосів виборців.
Автор: Олена Губар