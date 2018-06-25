Голосування в Туреччині: опозиційний кандидат закликав захистити вибір

У Туреччині в неділю, 24 червня, відбулися позачергові вибори президента та парламенту. Виборчі дільниці зачинилися о 17-й годині за місцевим часом. Опитування на виході з виборчих дільниць не проводилися, очікується, що перші результати підрахунку голосів оприлюднять пізніше ввечері. Головними претендентами на посаду глави держави є чинний президент країни, лідер Партії справедливості і розвитку (ПСР) Реджеп Таїп Ердоган та представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже.

Після завершення голосування Мухаррем Індже закликав громадян захистити виборчі скриньки із бюлетенями від можливих фальсифікацій з боку правлячої партії. Він відзначив, що не сумнівається у хороших результатах голосування, передає агенція Reuters. Індже також закликав членів виборчої комісії країни сумлінно виконати свою роботу.

Тим часом спостерігачі повідомляли про порушення під час голосування, передусім на південному сході країни.

На виборах до парламенту основна боротьба розгорталася між "Народним альянсом" на чолі з ПСР та "Національним альянсом" на чолі з опозиційною РНП. Також шанси пройти до парламенту, здолавши 10-відсотковий прохідний бар'єр, має прокурдська Партія демократії народів (ПДН).

Право голосу в Туреччині мають близько 60 мільйонів осіб. Останні опитування свідчать, що майже половина виборців підтримує Ердогана, який перебуває при владі вже 16 років, і його Партію справедливості і розвитку. Решта п'ятдесят відсотків підтримують інші партії, бажаючи, щоб правління нинішнього президента завершилось.

Вперше в історії країни вибори глави держави та парламенту пройшли одночасно. Ними завершено перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року. Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після нинішніх виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії. Збільшується і вплив президента на судову систему - він призначатиме шістьох з 13-ти членів Вищої ради суддів і прокурорів.