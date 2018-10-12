 Голокост в Одесі: що пам′ятає очевидець | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Голокост в Одесі: що пам'ятає очевидець

12 жовтня в Одесі відбудеться акція пам'яті жертв масових убивств восени 1941 року. В акції вперше бере участь Німеччина. DW поговорила з останнім живим свідком тих подій.

Внаслідок масових убивств в Одесі в 1941-му Михайло Заславський втратив трьох сестер, брата та матір

Внаслідок масових убивств в Одесі в 1941-му Михайло Заславський втратив трьох сестер, брата та матір

Хронологія тієї жовтневої трагедії відома до останньої хвилини: 16 жовтня 1941 року в Одесу після двомісячної оборони увійшли румунські та німецькі війська. 19-го числа оголосили про початок "реєстрації чоловічого населення", в порожні артилерійські склади на околиці міста приводять перші групи мирних жителів, які окупантам здалися підозрілими. 22 жовтня о 18 годині 45 хвилин в приміщенні комендатури на Маразліївській вулиці пролунав вибух: закладена саперами Червоної армії бомба вбила 67 румунських і німецьких солдатів та офіцерів. Рішення про помсту було негайним: тієї ж ночі окупанти зігнали в дев'ять артилерійських складів до 30-ти тисяч (точні цифри досі не з'ясовані) євреїв - літніх, жінок, дітей і підлітків. До складів підігнали бензовози, облили будівлі горючою сумішшю і підпалили. До 30 тисяч людей згоріли живцем, врятуватися вдалося тільки одиницям.

Марілуїзе Бек з канцлеркою Анґелою Меркель

Марілуїзе Бек з канцлеркою Анґелою Меркель

"Я була в шоці, коли майже випадково потрапила в одеський музей Голокосту та дізналася про цей "малий Бабин Яр": в шоці як від самого злочину, так і від того, що я ніколи раніше про нього не чула", - зізнається Марілуїзе Бек (Marieluise Beck). Протягом багатьох років Бек була депутаткою Бундестагу від партії "Союз-90"/Зелені", а нині очолює створений нею Центр ліберальної сучасності (Zentrum für liberale Moderne). Саме за ініціативи цього центру Німеччина вперше бере участь в пам'ятній акції в Одесі, тим самим офіційно визнаючи свою історичну провину.

Під час акції, яка за участі послів Німеччини та Румунії відбудеться 12 жовтня на місці трагедії, пролунає особисте звернення федеральної канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Перед присутніми виступить і 93-річний Михайло Заславський - останній живий свідок тих подій. Напередодні акції DW поговорила з Михайлом Олександровичем.

Місце трагедії: під асфальтом, будинками, дитячим майданчиком спочивають рештки спалених

Місце трагедії: під асфальтом, будинками, дитячим майданчиком спочивають рештки спалених

DW: Михайле Олександровичу, розкажіть, як ви особисто пережили події жовтня 1941 року?

Михайло Заславський: 19 жовтня 1941 року фашистський румунський офіцер прийшов до нас додому, з ним двоє солдатів і українець-перекладач, і нам переклали: "Жиди, збирайтеся - 20 хвилин, щоб зібратися!" Що мама могла - зібрала. Коли ми вийшли, всі сусіди з нашого будинку вже стояли коло воріт. Я озирнувся - біля кожних воріт стояли сусіди з інших будинків: пацани, з якими я грав у футбол, з якими я виріс, сусіди. В очах у людей стояло німе запитання: "За що?!"

Що було далі?

Нас відправили в 121-у школу, то була нова школа, чотириповерхова. Там нас протримали до ранку. Наступного дня під гавкіт собак, під удари прикладів нас всіх гуртом погнали у в'язницю по Старопортофранківській. Обабіч дороги стояли жителі, мої товариші, однокласники, їхні батьки, які теж нічим не могли допомогти, теж були здивовані. Але були і покидьки, які підбігали, виривали з наших рук поклажу.

Нас пригнали до в'язниці. Загнали по 16 людей в камери, призначені для одного-двох, не розбираючи, усіх - жінок, людей похилого віку або дітей. Не пускали ні в туалет, нікуди. Всім, перепрошую, довелося прямо там випорожнюватися - а я вже хлопець був, 16 років, а там молоді жінки...

22 жовтня, о 16 годині, підірвали будівлю комендатури на Маразліївській. Винними були, звичайно, євреї. На ранок погнали нас у порохові склади. Щойно ми зайшли - а я ніс п'ятирічного братика на плечах, - його вмить стягли з моїх плечей, я отримав в спину страшний удар, і мене відкинули в той бік, де стояли чоловіки і люди старшого віку. Нас відправили в найдальший склад.

Макет в одеському музеї Голокосту реконструює пожежу порохових складів

Макет в одеському музеї Голокосту реконструює пожежу порохових складів

Згодом я почув звук двигуна. Під'їхала машина, все це облили бензином або горючою сумішшю і підпалили. Коли все запалало, край будівлі прогорів і виникла дірка. Я кинувся в цю дірку.

Одразу запрацював кулемет на вишці. Я чув зойки. Чув падіння тіл. Я озирнувся - і побачив, що інші склади також горять, і полум'я вихором б'є в небо. Переді мною лежало кукурудзяне поле, качани вже зібрали, тільки стовбурці стирчали. Між ними я добіг до лісової посадки. Там і упав, як то кажуть, намертво.

Пролежав до вечора. Увечері городами, "задами", як кажуть в Одесі, вибрався - оскільки я добре знав своє місто, я ж був хлопчисько, який усюди "пірнав". Пробрався до польського кладовища, там і заночував.

На стару Люстдорфську дорогу - місце, де загинула його сім'я, - дядько Міша, як зовуть Заславського в Одесі, їздить трамваєм.

На стару Люстдорфську дорогу - місце, де загинула його сім'я, - дядько Міша, як зовуть Заславського в Одесі, їздить трамваєм.

Отак на кладовищі?

На кладовищі, в склепі. Пробув я в цьому склепі ще день, без їжі, без води, і наступної ночі пішов в місто - через Товарну станцію, одесити знають... Те, що я пережив під час окупації, в наступні два з половиною роки, так протягом двох хвилин і не розкажеш. 10 квітня 1944 року звільнили Одесу, а 11-го квітня я вже був в армії.

Кого ви втратили в полум'ї порохових складів?

Сестру Єву 12-ти років, ще одну сестричку Женю 9-ти років, братика Іллю, якого я туди ж і приніс. А мама принесла маленьку Анну, їй було півтора рочки. Усі вони згоріли. Їх спалили. Кажуть, ще багато днів там відчувався запах горілих тіл.

Зараз тут житлові будинки, гаражі, городи, діти граються. Для вас це не є блюзнірством? Адже в землі лежать рештки тисяч загиблих.

Ні. Життя бере своє, це нормально. Спершу були лють і обурення, так. Але не можна все життя прожити з ненавистю. Час стирає біль, приходять інші турботи. У мене вже четверо правнуків. Я розповідав їм це як сімейну трагедію, але для них усе це - історія, вони далекі від цього. Приблизно як середньовічна інквізиція...

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


DW.COM

Німецький історик: Потрібен спільний пам'ятник полякам, росіянам, білорусам і українцям

У Німеччині обговорюють створення ще одного пам'ятника жертвам нацистів у Другій світовій війні. Ставити його лише у пам'ять поляків чи усіх східноєвропейських жертв? Розмова з істориком Мартіном Аустом. (02.09.2018)  

Як євреї чинили опір: 75 років повстанню у Варшавському гетто

75 років тому, в квітні 1943 року, спалахнуло повстання у Варшавському гетто. Воно стало найбільшим, проте не єдиним збройним опором євреїв нацистам. (19.04.2018)  

Повернення до Львова: від трагедії до права

У цій книзі - п'ять головних героїв: повішений після Нюрнберзького процесу нацист, два видатних юристи, які готували цей процес, дід автора і... місто Львів. (23.03.2018)  

Як Степана Бандеру показують у Берліні

Степан Бандера - одна з найсуперечливіших історичних постатей. Хто і чому вирішив написати хіп-хоп про лідера українського національного руху? (05.05.2018)  

"Антибандерівський" закон: чого бояться польські євреї (відео)

Польський "антибандерівський" закон викликав обурення в Україні. Але й у самій Польщі ставлення до нього вельми неоднозначне. Дивіться репортаж DW з Варшави. (20.02.2018)  

"Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

З концтаборів та гетто євреї писали листи своїм близьким, аж поки не гинули від рук нацистів. Меморіальний комплекс історії Голокосту "Яд Вашем" у Єрусалимі присвятив онлайн-виставку пам'яті цих людей. (27.01.2018)  

Реклама

Докладно

Внаслідок масових убивств в Одесі в 1941-му Михайло Заславський втратив трьох сестер, брата та матір

Голокост в Одесі: що пам'ятає очевидець

12 жовтня в Одесі відбудеться акція пам'яті жертв масових вбивств восени 1941-го. DW поговорила зі свідком тих подій. 

Українці можуть менше платити за молоко?

Чому в Україні дороге молоко - фактчек DW (відео)

Ціни на молочні продукти в Україні могли б бути значно меншими, якби не найвищий у Європі ПДВ. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  