 ″Голокост від куль″ в Україні: Німеччина має знати більше | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.08.2019

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Європа

"Голокост від куль" в Україні: Німеччина має знати більше

В Україні у 1941-1944 роках німцями було вбито понад мільйон євреїв. Федеральний уряд Німеччини хоче приділяти більше уваги пам'яті про цей злочин.

Під час ексгумації на місці масових захоронень євреїв у Житомирській області

Під час ексгумації на місці масових захоронень євреїв у Житомирській області

Це - населені пункти, у яких відбулися жахіття і про які багато хто у Німеччині ще ніколи не чув. Ці населені пункти носять назву Самгородок, Любар або Плисків. У кожному з них у період німецької окупації під час Другої світової війни солдатами Вермахту, СС або поліцаями було вбито понад 500 євреїв. Тоді в Україні відбувалися масові розстріли людей. "Голокост від куль заслуговує у нашій пам'яті не меншого значення, ніж Голокост у газових камерах "Освенціма". Але поки що цього немає", - каже Уве Ноймеркер (Uwe Neumärker), директор фонду "Меморіал убитим євреям Європи".

"Голокост від куль"

Федеральний уряд ФРН має намір приділяти більше уваги "Голокосту від куль". Міністр закордонних справ країни Гайко Маас (Heiko Maas) у середу, 28 серпня, відкрив у Берліні виставку "Берегти пам'ять" та нагадав про вбитих євреїв, ромів, військовополонених та психічно хворих людей. "Попри немислимі масштаби цих злочинів, цій частині Голокосту і до сьогодні, на нашу думку, приділяється занадто мало уваги", - заявив Маас.

На цій виставці представлена інформація про українські населені пункти, про масові розстріли, у яких протягом десятиліть ніхто не згадував. Тепер же один за одним у цих місцях відкриваються меморіали та пам'ятники - місця пам'яті та "символи нашої відповідальності та скоєного нами", як їх характеризує Уве Ноймеркер. Його фонд опікується встановленням таких пам'ятників у співпраці з українськими партнерами.

В Україні з'являються меморіали пам'яті жертвам вбитих євреїв

В Україні з'являються меморіали пам'яті жертвам вбитих євреїв

Квіти чи морква на братській могилі

Анна Войтенко фотографує роботу над черговим таким пам'ятником. На очах української фотографині ландшафти перетворюються на пам'ятники. "Іноді виглядає все так гарно, уквітчані поля та луги. А потім дізнаєшся, що на цьому місці відбулося", - розповідає жінка. За її словами, розмови з родичами жертв часто проходять дуже важко. "Іноді наприкінці таких розмов усі плачуть", - розповідає DW Анна Войтенко.

Вона пригадує, як одного разу разом з українським євреєм стояла на пагорбі, який був порослий травою. І потім вони обидва побачили, що під цим пагорбом лежать кістки вбитих людей. "Це міг бути також і я", - промовив тоді її супутник. Тому Войтенко вважає важливим, що зараз створюються пам'ятні місця: "Інакше люди б жили на могилах, не знаючи, що там сталося, і садили б там моркву".

Такі пам'ятники та виставку у Берліні український посол у ФРН Андрій Мельник називає проектом, який "український народ цілковито підтримує". "Кожен третій єврей, який був знищений "третім рейхом", проживав на території сучасної України", - каже Мельник. І оскільки про це у Німеччині мало хто знає, то це, на його думку, треба змінити.

Вбиті євреї в Україні - інфографіка

Школярам слід розповідати про Голокост в Україні

Український посол розповідає про власного сина, який вчився в одній з німецьких гімназій, проте під час навчання, до власного розчарування, нічого не дізнався про українських жертв в нацистську добу. Мельник також виступає за створення у самій Німеччині меморіалу пам'яті про вбитих українців - про створення такого ж меморіалу пам'яті про вбитих поляків нині триває дискусія. Також Мельник закликав змінити навчальні плани у Німеччині та додати до них інформацію про скоєне нацистами в Україні під час війни.

Перший крок німецьке МЗС вже зробило, підтримавши проєкт "Берегти пам'ять", відкриття меморіалів в Україні, освітні програми та дослідження історії на загальну суму близько двох мільйонів євро. Гайко Маас вважає зараз як ніколи важливою пам'ять про німецьку історію - у час, коли антисемітизм та правопопулісти набирають ваги. Виставка, яку спочатку представили у МЗС ФРН, надалі працюватиме і в інших місцях - щоб якомога більше людей дізналися про Голокост в Україні.

Дивитись відео 00:46

Голокост: німці вшановують пам'ять закатованих

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Як і багато інших

    Що за фотографія! Завдяки віддзеркаленню складається враження, що Залман Левінсон дивиться на нас з усіх боків. Знімок датується 1937 роком. Це маленький Салман, чи Сіма, - така ж дитина, як і багато інших. Він виріс у Ризі з мамою Фрідою й татом Селігом. У 1936-му його тітка переїхала у тодішню Палестину, яка перебувала під британським мандатом. Сіма регулярно надсилав їй листи.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Будинок в Ризі

    От цим малюнком Салман подякував тітці Агнесі за подарунок на дев 'ятиріччя. "Бейт" - на ідиші "будинок" - написав він над малюнком. Незабаром після цього німецький верхмат захопив Ригу. Агнес більше нічого не чула про свого племінника. Вже після війни вона дізналася: Салмана та його батьків депортували в ризьке гетто, де вони й загинули.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Показати обличчя жертв

    Цією онлайн-виставкою Меморіал історії Голокосту "Яд Вашем" вирішив показати останні листи жертв Голокосту - що вони писали перед тим, як загинули від рук нацистів. Крім того, "Яд Вашем" оприлюднив ще й фотографії дописувачів та їхніх близьких. Вгорі: світлина двадцятих років родини Келлер-Мозес. Вони були з німецького Ахена.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    "J" - єврей

    На паспорті Зіґфріда Келлера у 1938-му нацисти поставили штамп "J" (Jude - єврей). Для багатьох ця позначка стала смертним вироком. Зіґфрід - єдиний з родини, хто вижив. 2013 року він передав Яд-Вашем листи своєї матері Берти. У 1942-му вона написала йому з Терезіна в Чехії: "А тепер, мої любі діти, прощавайте і моліться за нас, і Бог захистить і нас, і вас".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Десять листів з тисяч

    З тисяч листів, що зберігаються в архіві, Яд Вашем обрав для експозиції десять. Більшість з тих, хто їх написав, не знали, що це буде їхній останній лист перед смертю. Особливо німецькі євреї - такі, як Зіґфрід Боденгаймер (на фото у військовій формі), які воювали у Першій світовій на боці Німеччини і не могли уявити, що нацисти їх вб'ють.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Останній лист перед депортацією

    Багато хто з авторів листів намагалися приховати і прикрасити справжню ситуацію в концтаборі. Анна Майнінґер писала своїм дітям: "Ми у таборі з середи, зі мною справді все добре. Вам справді не потрібно турбуватися ... Якби б ми й надалі мали можливість отримувати звістки одне від одного … Сердечно цілую. Ваша любляча мама".

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    На Святу землю…

    З варшавського гетто Перла Тітельман написала своєму чоловікові Йозефу та доньці Рейчел: "Я збираю всю свою волю в кулак, аби вижити заради вас ... Наша туга одне за одним - безмежна". Перлу вбили. Однак Рейчел і Джозеф вижили й емігрували у 1947 році на Святу землю - в майбутній Ізраїль.

  • Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту

    "Прощавайте, мої любі": останні листи жертв Голокосту

    Поїзд в Освенцім

    Картина "Транспорт №2" Павла Кора зображує потяг, який привіз його батька в Освенцім - до місця його смерті. Виставка "Прощавайте, мої любі: останні листи жертв Голокосту 1941-1942 рр." в онлайн-версії також нагадує і про родичів та близьких шести мільйонів євреїв, вбитих у Європі.

    Автор: Сара Юдіт Гофманн


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