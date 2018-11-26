Голодування оголосили ще двоє ув'язнених каталонських діячів

Ще двоє ув'язнених лідерів руху за незалежність іспанського регіону Каталонії почали безстрокове голодування. Екс-міністри внутрішніх справ та сталого розвитку Жоакім Форн та Жозеп Рулл у понеділок, 3 грудня, приєдналися до протесту політика Жорді Санчеса та екс-речника каталонського уряду Жорді Турулла. Усі четверо перебувають за гратами, очікуючи суду щодо їхньої участі в референдумі за незалежність Каталонії, який Мадрид визнав незаконним, передає агентство dpa з посиланням на іспанське видання El Pais.

Причиною голодування Санчес та Турулл назвали несправедливе ставлення до них з боку іспанського суду. Прокуратура вимагає для них великих термінів ув'язнення через їхню роль у "заколоті" із проголошенням незалежності Каталонії. Суд над чотирма ув'язненими та ще 14-ма іншими особами має початися в 2019 році.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону.

Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону. Згодом центральний уряд запровадив пряме управління регіоном та призначив нові вибори до регіонального парламенту, що відбулися в грудні 2017 року. Парламентські вибори завершилися перемогою прихильників незалежності регіону. Три партії, які виступають за самостійність Каталонії, здобули більш ніж половину зі 135-ти депутатських крісел у парламенті.