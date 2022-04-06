Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор?

"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.