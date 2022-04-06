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Голодомор

У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу

У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу 06.04.2022

Чеські депутати визнали Голодомор в Україні в 30-х роках 20 століття актом геноциду. Таким чином Чехія повертає ще один історичний обов'язок, наголосила голова нижньої палати парламенту Маркета Пекарова-Адамова.

Глава МЗС ФРН: РФ може вдатися до дій проти України, гірших за танковий напад

Глава МЗС ФРН: РФ може вдатися до дій проти України, гірших за танковий напад 07.02.2022

За словами глави МЗС ФРН Анналени Бербок, Росія може здійснити не тільки військовий напад на Україну, а енергетичний та кібернетичний. Це, за її словами, може бути гірше за танки.

Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом 16.12.2021

Нині Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнають 16 держав. У Німеччині рішення щодо цього питання досі не ухвалене.
Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021)

Жертв Голодомору уперше вшанували в кафедральному соборі Берліна (30.11.2021) 30.11.2021

Панахида-реквієм за упокій українців, загиблих внаслідок Голодомору 1932-1933 років, відбулася у відомому кафедральному соборі Берліна. Екуменічну службу ініціювало посольство України у ФРН.

У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Берліні вшанували пам'ять жертв Голодомору 29.11.2021

У Берлінському кафедральному соборі відправили екуменічну службу за загиблими під час Голодомору 1932-1933 років.

Визнання Голодомору геноцидом: хто першим запалив свічку (відео)

Визнання Голодомору геноцидом: хто першим запалив свічку (відео) 29.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом. 

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021) 26.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор?

Таня Малярчук: Чому ви не пишете про Голодомор? 26.11.2021

"Я перечитала безліч спогадів, і всі вони мовчать приблизно про те саме. Ніхто не сказав, ЩО пережив насправді, але обов'язково сказав, що не хотів би пережити це знову", - Таня Малярчук, спеціально для DW.

Які країни визнали Голодомор геноцидом українців (26.11.2021) 26.11.2021

Голодомор 1932-33 років визнали геноцидом українського народу 16 держав світу. Які саме і як класифікують Голодомор міжнародні організації?

Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору

Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору 24.11.2021

Президент США Джо Байден застеріг від повторення подібних трагедій та висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео)

10 мільйонів репресованих українців: де знайти інформацію про родичів (відео) 17.05.2021

За підрахунками істориків, жертвами політичних репресій в Україні в період з 1919 по 1991 рік стали майже 10 млн осіб. Нині архіви стають дедалі більш відкритими. Це дозволяє багатьом розкрити сімейні таємниці.

Українці шукають правду про репресованих за Сталіна родичів (14.05.20221) 14.05.2021

Сфабриковані справи, сотні тисяч вироків "розстріляти" і декілька поколінь з глибокою травмою. Українці дедалі частіше звертаються до архівів, де зберігаються справи їхніх репресованих у часи сталінізму родичів, аби через десятки років розкрити сімейні таємниці. Дивіться ексклюзив DW з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору

Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору 28.11.2020

Демографічні втрати внаслідок Голодомору зіставні з тими, яких Україна зазнала у Другій світовій війні, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави та перша леді вшанував пам'ять жертв цього злочину.
Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) 28.11.2020

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.
Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом 28.11.2020

Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020) 27.11.2020

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.

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