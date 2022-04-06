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Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Сфабриковані справи, сотні тисяч вироків "розстріляти" і декілька поколінь з глибокою травмою. Українці дедалі частіше звертаються до архівів, де зберігаються справи їхніх репресованих у часи сталінізму родичів, аби через десятки років розкрити сімейні таємниці. Дивіться ексклюзив DW з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.
Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.