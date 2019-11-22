Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Микола Онищенко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дитиною, у віці 6 років і десь 10 місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. І я бачу: стоять вози, на них мішки, із других хат тягнуть мішки, щось тягнуть. І я чую, як люди голосять, кричать. В повітрі такий страх, така напруга, люди налякані, бо це вирок - вмирати".

Тамара Бедренко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дуже мерли, дуже мерли. Звозили їх в спільну могилу, везли і мертвих, і живих. Ми ходили з батьком збирали жолуді, але далеко не ходили, ось з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо незакидані. Лежали трупи, то я й зараз пам’ятаю ті трупи..."

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