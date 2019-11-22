 Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.11.2019

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Політика й суспільство

Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.

Holodomor-Denkmal in Kiew, Ukraine (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

Пам'ятник жертвам Голодомору в Україні

Микола Онищенко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дитиною, у віці 6 років і десь 10 місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. І я бачу: стоять вози, на них мішки, із других хат тягнуть мішки, щось тягнуть. І я чую, як люди голосять, кричать. В повітрі такий страх, така напруга, люди налякані, бо це вирок - вмирати".

Тамара Бедренко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дуже мерли, дуже мерли. Звозили їх в спільну могилу, везли і мертвих, і живих. Ми ходили з батьком збирали жолуді, але далеко не ходили, ось з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо незакидані. Лежали трупи, то я й зараз пам’ятаю ті трупи..."

Дивіться у репортажі DW:

 

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