Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.
Микола Онищенко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дитиною, у віці 6 років і десь 10 місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. І я бачу: стоять вози, на них мішки, із других хат тягнуть мішки, щось тягнуть. І я чую, як люди голосять, кричать. В повітрі такий страх, така напруга, люди налякані, бо це вирок - вмирати".
Тамара Бедренко, свідок Голодомору 1932-1933 років: "Дуже мерли, дуже мерли. Звозили їх в спільну могилу, везли і мертвих, і живих. Ми ходили з батьком збирали жолуді, але далеко не ходили, ось з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо незакидані. Лежали трупи, то я й зараз пам’ятаю ті трупи..."
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Тема Голодомору спричинила бурхливу дискусію серед українців у Німеччині. Посол України Андрій Мельник розкритикував двосторонню комісію істориків, яка існує з 2015 року. У комісії критику на свою адресу відкидають. (25.10.2019)
Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, особливо на сході України. Це дані Українського наукового інституту Гарвардського університету прокоментував для DW його директор Сергій Плохій. (24.11.2018)
Резолюція Сенату США визнає Голодомор геноцидом, містить заклики поширювати інформацію щодо цієї трагедії та висловлює співчуття родинам, які постраждали від Голодомору. (04.10.2018)