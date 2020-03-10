Головування Німеччини в ЄС: у фокусі буде подолання кризи

З 1 липня Німеччина перебирає на себе головування в Раді ЄС, що триватиме до кінця поточного року. Під час німецького головування в Раді ЄС основна увага буде сфокусована на боротьбі з наслідками спричиненої коронавірусом кризи, заявив у середу, 27 травня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), посилаючись на зміст розмови німецьких високопосадовців із представниками Європарламенту, передає інформагенція dpa.

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Раніше цього дня відбулася відеоконференція з питань майбутнього головування з високопоставленими представниками Європарламенту, в якій з німецького боку взяли участь канцлерка Ангела Меркель (Angela Merkel), міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz), міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) і голова відомства федерального канцеляра Гельґе Браун (Helge Braun).

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Протягом майбутньому піврічного головування Німеччини в цьому важливому органі ЄС вона очолюватиме ради міністрів і визначатиме політичні пріоритети. У зв'язку з пандемією програма дій буде відрізнятися від запланованої раніше, зазначає dpa. Іншими ключовими питаннями, крім спричиненої коронавірусом кризи, стануть відносини з Великобританією після Brexit, захист клімату та система надання притулку в ЄС.

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За словами Зайберта, під час відеоконференції обговорювалися такі питання як відновлення європейської економіки, багаторічний бюджет ЄС, захист клімату, діджиталізація і "роль Європи у світі".

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Текст програми головування ФРН у Раді ЄС мають ухвалити незадовго до 1 липня, пояснив Зайберт. При цьому врахують також пріоритети Єврокомісії на найближчі місяці, додав він.