 Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Головою ЦВК обрали Тетяну Сліпачук

Тетяну Сліпачук було висунуто в члени ЦВК за квотою депутатської групи "Воля народу". Заступниками голови ЦВК обрано Олега Конопольського і Євгена Радченка, секретарем ЦВК - Наталію Бернацьку.

В Україні новий склад ЦВК

Головою Центральної виборчої комісії на її першому засіданні в новому складі  в п'ятницю, 5 жовтня, обрано Тетяну Сліпачук. Це рішення ухвалили новопризначені члени комісії шляхом таємного голосування, повідомляє прес-служба ЦВК. Нова голова ЦВК внесла пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників і секретаря. За підсумками голосування заступниками голови ЦВК були обрані Олег Конопольський і Євген Радченко, секретарем ЦВК обрано Наталію Бернацьку.

Утім, за повідомленням громадянської мережі "Опора", засідання відбувалося в закритому режимі без присутності преси. "Відповідно до закону "Про Центральну виборчу комісію" всі без винятку засідання мають бути відкритими", - наголосили в "Опорі", цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Нова голова ЦВК Тетяна Сліпачук у відповідь на це зазначила, що до початку першого засідання комісії в новому складі в неї не було жодної інформації про присутність преси.Вона запевнила, що всі робочі питання "обговорюватимуться у відкритому режимі".

DW.COM

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Рада призначила 14 нових членів Центрвиборчкому. Склад ЦВК збільшився з 15 до 17 членів. (20.09.2018)

Тетяну Сліпачук було висунуто в члени ЦВК за квотою депутатської групи "Воля народу". Вона народилася в 1968 році в Києві, здобула вищу юридичну освіту в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. З 2012 року - президентка Української арбітражної асоціації. У 2004-2011 була партнером юридичної фірми "Василь Кісіль і Партнери", потім - партнером юридичної фірми "Саєнко Харенко".

Скарга опозиції

У цей же день партія "Опозиційний блок" заявила, що готує звернення до Конституційного Суду щодо порушень при формуванні Центральної виборчої комісії. Про це повідомляє прес-служба партії. "Опозиційний блок - третя за чисельністю фракція парламенту, тому може претендувати як мінімум на двох представників у ЦВК. Виникає запитання: якщо президент декларує, що хоче чесних виборів, то навіщо він тоді формує собі більшість у комісії? Кожна фракція відповідно до кількості членів має отримати представництво в комісії", - заявив співголова "Опозиційного блоку" Юрій Бойко в кулуарах Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада минулого місяця збільшили чисельність ЦВК з 15 до 17 членів та оновила її склад. Одне місце в ЦВК залишили вакантним для представника "Опозиційного блоку".

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