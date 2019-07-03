 Головний дипломат ЄС відвідає Україну 22 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.09.2020

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Новини

Головний дипломат ЄС відвідає Україну 22 вересня

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель 22 вересня відвідає Україну з офіційним візитом. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським, Дмитром Кулебою і низкою інших українських політиків.

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня відвідає Україну. Про це стало відомо у п'ятницю, 18 вересня, згідно з порядком денним на сайті Європейської комісії.

Очікується, що головний дипломат ЄС Боррель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном та відвідає Консультативну місію Європейського Союзу (EUAM) в Україні.

Це - перший візит Борреля в Україну з моменту, як він став верховним представником ЄС. Раніше планувалося, що Боррель відвідає Україну у березні, але поїздку відклали через пандемію коронавірусу.

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