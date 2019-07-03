Головний дипломат ЄС відвідає Україну 22 вересня

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель 22 вересня відвідає Україну. Про це стало відомо у п'ятницю, 18 вересня, згідно з порядком денним на сайті Європейської комісії.

Очікується, що головний дипломат ЄС Боррель зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном та відвідає Консультативну місію Європейського Союзу (EUAM) в Україні.

Це - перший візит Борреля в Україну з моменту, як він став верховним представником ЄС. Раніше планувалося, що Боррель відвідає Україну у березні, але поїздку відклали через пандемію коронавірусу.

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