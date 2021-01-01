Наскільки єдиною є возз'єднана Німеччина?

За 25 років, що минули від возз'єднання Німеччини, зовнішні відмінності між її Сходом і Заходом стали ледь помітними. Але по-справжньому єдиною німецька нація ще не стала, зазначають соціологи.