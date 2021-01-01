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Один з творців об'єднання - про єдину Європу та європейську Німеччину.
Роль, яку відіграє об'єднана Німеччина в Європі, складно осягнути - вона постійно змінюється. Поміркована провідна сила чи спраглий влади неповороткий слон у посудній лавці?
Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.
Точна кількість загиблих на німецько-німецькому кордоні досі невідома.
Меморіал на Бернауер Штрассе нагадує про розділ Берліна та жертв наказу стріляти.
У нього була одна мета - зробити неможливою втечу людей зі Східної Німеччини до Західної...
За часів НДР цей величезний комплекс у берлінському районі Ліхтенберг був закритим об'єктом. Звідси міністр державної безпеки керував таємною поліцією - "штазі". Сьогодні тут - музей.
Німеччина - невпевнена країна. Вона не певна у собі самій.
Символ Холодної війни в Німеччині Берлінський мур впав 26 років тому. Напередодні річниці возз'єднання німці дають свою оцінку знаменній події.
За 25 років, що минули від возз'єднання Німеччини, зовнішні відмінності між її Сходом і Заходом стали ледь помітними. Але по-справжньому єдиною німецька нація ще не стала, зазначають соціологи.
Присвячене 25-літтю возз’єднання Німеччини дослідження звертає увагу на відмінності між східними та західними німцями. Не новина, і тим більше не підстава для хвилювання, вважає Руперт Відервальд.
Ще раз про події, що передували 3 жовтня 1990 року.
Зелений пояс довжиною в 1400 кілометрів маркує колишній внутрішньонімецький кордон. Колись тут проходила лінія розділу між Сходом і Заходом. Унікальні природні ландшафти чергуються з місцями пам’яті.
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