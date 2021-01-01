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Ганс-Дітріх Ґеншер для DW

"Не могутністю, а відповідальністю"

Один з творців об'єднання - про єдину Європу та європейську Німеччину.  

Міжнародна політика

Роль Німеччини в ЄС

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Роль, яку відіграє об'єднана Німеччина в Європі, складно осягнути - вона постійно змінюється. Поміркована провідна сила чи спраглий влади неповороткий слон у посудній лавці?  

Меркель і Ґаук

Східні німці на чолі ФРН

Tag der Deutschen Einheit 2014 Hannover

Більшість керівних посад у німецькій політиці досі належать німцям із західних федеральних земель. Водночас саме федеральний президент і канцлерка мають східне походження. І це часом дуже помітно.  

Смуга смерті

Chris Gueffroy Opfer Berliner Mauer

Остання жертва

Точна кількість загиблих на німецько-німецькому кордоні досі невідома.  

Меморіал Берлінський мур

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Реконструйована історія

Меморіал на Бернауер Штрассе нагадує про розділ Берліна та жертв наказу стріляти.  

Дивитись відео 10:22

Загороджені: 3D-анімація про Берлінський мур

У нього була одна мета - зробити неможливою втечу людей зі Східної Німеччини до Західної...  

Музей "штазі"

Корпус номер 1 центрального штабу штазі в Берліні

За часів НДР цей величезний комплекс у берлінському районі Ліхтенберг був закритим об'єктом. Звідси міністр державної безпеки керував таємною поліцією - "штазі". Сьогодні тут - музей.  

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Нерішуча велика держава

Німеччина - невпевнена країна. Вона не певна у собі самій.  

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Усі сюжети

День Єдності: 26 років після падіння муру

Символ Холодної війни в Німеччині Берлінський мур впав 26 років тому. Напередодні річниці возз'єднання німці дають свою оцінку знаменній події.  

Падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року відкрив шлях до возз'єднання Німеччини

Наскільки єдиною є возз'єднана Німеччина?

За 25 років, що минули від возз'єднання Німеччини, зовнішні відмінності між її Сходом і Заходом стали ледь помітними. Але по-справжньому єдиною німецька нація ще не стала, зазначають соціологи.  

Возз’єднання Німеччини, країни соціалістичного табору, ФРН, НДР, промисловість, ВВП на душу населення, реально існуючий соціалізм, Еріх Гонекер, коефіцієнт народжуваності, відмінності, Схід, Захід, нові та старі федеральні землі

Зрівнялися на дві третини

Присвячене 25-літтю возз’єднання Німеччини дослідження звертає увагу на відмінності між східними та західними німцями. Не новина, і тим більше не підстава для хвилювання, вважає Руперт Відервальд.  

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Від падіння Берлінського муру до єдності Німеччини

Ще раз про події, що передували 3 жовтня 1990 року.  

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Від смуги смерті до лінії життя

Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс

Зелений пояс довжиною в 1400 кілометрів маркує колишній внутрішньонімецький кордон. Колись тут проходила лінія розділу між Сходом і Заходом. Унікальні природні ландшафти чергуються з місцями пам’яті.  