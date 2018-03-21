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Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Вакцинація запобігає інфікуванню, однак якщо людина уже заразилася коронавірусом, важкому перебігу хвороби завадять тільки ліки. Про виробництво заявив концерн Merck, "приголомшливі результати" має й Pfizer.
Білий дім готується співпрацювати із Кремлем, щоб заручитися підтримкою Росії у протистоянні з Китаєм. Плата за таку співпрацю може бути дуже високою, вважає Костянтин Еггерт.
Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.
Гриби можуть очищати землю від нафтового та пластикового забруднення, зокрема і забруднені ґрунти у Чорнобилі. Як саме?
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На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.
У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
У Німеччині пролунала пропозиція тимчасово розмістити в Україні шукачів притулку з кордону Білорусі та Польщі. Українські можновладці - категорично проти. DW дізнавалася, чи варто офіційному Києву проявити гостинність.
На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
До призначення очільницею міністерства економіки України Юлія Свириденко працювала заступницею глави Офісу президента України.
Зростання реального ВВП у держбюджеті на 2022 рік передбачається на 3,8 відсотка, а дефіцит бюджету складатиме 188 мільярдів гривень.
Питання зміни клімату та відновлення світової економіки є основними на порядку денному очного саміту G20. Утім, лідери Росії та Китаю беруть у ньому участь онлайн.
У ФРН інфляція у жовтні росла найшвидшими темпами з 1993 року - у річному вимірі ціни зросли на 4,6 відсотка.
Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
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