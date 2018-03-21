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Життя астронавтів: сім відповідей на "гарячі" запитання (фотогалерея)

Сім відповідей на гарячі запитання про життя астронавтів (фотогалерея)

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата в астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.  

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Розробка медикаменту від коронавірусу

Вакцинація запобігає інфікуванню, однак якщо людина уже заразилася коронавірусом, важкому перебігу хвороби завадять тільки ліки. Про виробництво заявив концерн Merck, "приголомшливі результати" має й Pfizer.  

Байден і Путін на саміті у Женеві, червень 2021 року

Коментар: За "розрядку" Байдена та Путіна заплатять Навальний та Україна?

Білий дім готується співпрацювати із Кремлем, щоб заручитися підтримкою Росії у протистоянні з Китаєм. Плата за таку співпрацю може бути дуже високою, вважає Костянтин Еггерт.  

Фактчек DW: Чи існують довгострокові наслідки вакцинації від COVID-19?

Тяжкі побічні ефекти від вакцинації проявляються рідко, свідчить статистика

Чимало людей критично ставляться до вакцин від COVID-19, побоюючись довгострокових наслідків. Що про це каже медицина? Фактчек DW.  

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Як гриби можуть врятувати планету

Гриби можуть очищати землю від нафтового та пластикового забруднення, зокрема і забруднені ґрунти у Чорнобилі. Як саме?  

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інші

Новини

A health care worker reacts after receiving the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine as the country begins vaccinations against coronavirus disease, at the Hospital Favoriten in Vienna, Austria December 27, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих

На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Eine Werbetafel mit Logo des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sich / Motor Sitsch in Saporischschja. Foto: Thomas Scholz/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол України в Німеччині розкритикував пропозицію щодо мігрантів з Білорусі

Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

6650478 13.09.2021 The Zapad-2021 joint Russian-Belarusian military drills are held at the Mulino training ground in Nizhny Novgorod region, Russia. Alexey Kudenko / Sputnik

Білорусь проводить спільні з РФ військові навчання біля кордону з ЄС

На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
інші

Відео

Fliegenpilz (Amanita muscaria), Fruchtkoerper im Wald, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Castrop-Rauxel | fly agaric (Amanita muscaria), fruiting bodies in a forest, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Castrop-Rauxel

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021)

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021)

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
інші

Україна

Eine Werbetafel mit Logo des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sich / Motor Sitsch in Saporischschja. Foto: Thomas Scholz/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол України в Німеччині розкритикував пропозицію щодо мігрантів з Білорусі

Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

A woman and her child rest as other migrants from the Middle East and elsewhere gather at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, Wednesday, Nov. 10, 2021. The German government says Chancellor Angela Merkel has asked Russian President Vladimir Putin to intervene with Belarus over the migrant situation on that country's border with Poland. Merkel spoke with Putin by phone on Wednesday. (Leonid Shcheglov/BelTA via AP)

Чи готова Україна прийняти мігрантів з білорусько-польського кордону?

У Німеччині пролунала пропозиція тимчасово розмістити в Україні шукачів притулку з кордону Білорусі та Польщі. Українські можновладці - категорично проти. DW дізнавалася, чи варто офіційному Києву проявити гостинність.
KHARKIV, UKRAINE - OCTOBER 31, 2021 - Acting Kharkiv mayor Ihor Terekhov is pictured at a polling station during the early election of the Kharkiv city head, Kharkiv, northeastern Ukraine., Credit:Vyacheslav Madiyevskyy/Avalon

Ігор Терехов офіційно став мером Харкова

На позачерговій сесії Харківської міськради 11 листопада Ігор Терехов склав присягу та офіційно заступив на посаду міського голови Харкова.
інші

Європа

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
A Polish soldier instals barbed wire on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Polish Defence Ministry, November 9, 2021. Irek Dorozanski/DWOT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
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Культура

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Економіка

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Фотогалереї

U.S. commander Thomas Stafford and docking module pilot Deke Slayton participate in a toast to a successful docking. The tubes have the labels of famous Russian vodka brands, but actually contained borscht, a beet soup.

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, Sachsen - mountain Schrammsteine in Saxon Switzerland in autumn, Germany

Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі

Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
A motorist reacts as she is pictured after refuelling a car with petrol at a Shell petrol station in Fleet, west of London on September 26, 2021. - Britain's transport secretary Grant Shapps on Sunday accused lorry industry representatives of helping to spark petrol panic-buying, as he defended a U-turn on post-Brexit immigration policy to ease an escalating supply crisis. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.