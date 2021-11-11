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У Німеччині пролунала пропозиція тимчасово розмістити в Україні шукачів притулку з кордону Білорусі та Польщі. Українські можновладці - категорично проти. DW дізнавалася, чи варто офіційному Києву проявити гостинність.
Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наглядно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Загострення ситуації на білорусько-польському кордоні змусило Євросоюз шукати способи зупинити потік мігрантів, який організовує Білорусь. Що можуть зараз зробити ЄС і НАТО?
Після "ери Меркель" на відносини Німеччини та України чекає "перевірка на міцність", вважає берлінський політолог Андре Гертель. В інтерв'ю DW він також виступив проти розміщення в Україні мігрантів із Білорусі.
Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?
Епідемія підробок шириться Україною разом з коронавірусом. DW з'ясувала, як держава намагається боротися з фальшивими COVID-сертифікатами і навіщо запроваджує "ковідну амністію".
Три роки експерти британського Центру дослідження зброї у конфліктах вивчали озброєння, вилучене в бойовиків на Сході України, аби встановити її походження. DW поговорила з Даміеном Сплеетерсом, одним з авторів звіту.
Суд заарештував затриманого напередодні ексочільника секретної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" Дениса Куликовського на два місяці. Йому закидають, зокрема, катування, зґвалтування та вбивства в'язнів.
Глава української держави вирішив позбавити олігархів контролю над ЗМІ. Зеленський, який мріє про другий президентський термін, хоче сам контролювати медіапростір країни, вважає журналіст Сергій Руденко.
Сирієць, який отримав притулок в Австрії, приїхав до Польщі, щоб допомогти батькам, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Що на нього там чекало і чи вдалося йому знайти рідних?
Два комітети Європарламенту обговорили звіт Європейської рахункової палати щодо допомоги Україні у боротьбі з корупцією. Детальніше про те, як у різних органах ЄС оцінюють успіхи України, - у DW.
На тлі загострення міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі у Німеччині обговорюють роль у ній Росії як головного союзника Мінська. Чого очікувати Москві - санкцій чи співпраці?
На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.
У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наглядно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити газогін "Ямал-Європа".
Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?
Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.
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