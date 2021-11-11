Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама
Реклама
Реклама

Статті

Чи готова Україна прийняти мігрантів з білорусько-польського кордону? 12.11.2021

Жінка з дитиною в таборі шукачів притулку поблизу Гродно в Білорусі, 10 листопада

У Німеччині пролунала пропозиція тимчасово розмістити в Україні шукачів притулку з кордону Білорусі та Польщі. Українські можновладці - категорично проти. DW дізнавалася, чи варто офіційному Києву проявити гостинність.   

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів 12.11.2021

VW ID.4 на острові Астипалея

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наглядно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.   

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством 12.11.2021

Укріплення кордону з польського боку

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.   

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини 11.11.2021

Мігранти на кордоні Білорусі й Польщі отримують гуманітарну допомогу від представників білоруського осередку Червоного хреста

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?   

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: що можуть зробити ЄС і НАТО 11.11.2021

Мігранти розбили табір на кордоні між Білоруссю та Польщею

Загострення ситуації на білорусько-польському кордоні змусило Євросоюз шукати способи зупинити потік мігрантів, який організовує Білорусь. Що можуть зараз зробити ЄС і НАТО?   

Німецький експерт: Києву не варто приймати мігрантів з білоруського кордону 11.11.2021

Володимир Зеленський та Анґела Меркель у Берліні, липень 2021 року

Після "ери Меркель" на відносини Німеччини та України чекає "перевірка на міцність", вважає берлінський політолог Андре Гертель. В інтерв'ю DW він також виступив проти розміщення в Україні мігрантів із Білорусі.   

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска 11.11.2021

Ілон Маск під час візиту до ФРН, де у Грюнгайде будується завод Tesla

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?    

Як в Україні борються з підробленими COVID-сертифікатами? 11.11.2021

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу

Епідемія підробок шириться Україною разом з коронавірусом. DW з'ясувала, як держава намагається боротися з фальшивими COVID-сертифікатами і навіщо запроваджує "ковідну амністію".    

Британський дослідник: Хтось не хоче, щоб ми знали, звідки зброя на Донбасі 11.11.2021

Бойовики одного з незаконних збройних формувань поблизу Донецька, 2016 рік

Три роки експерти британського Центру дослідження зброї у конфліктах вивчали озброєння, вилучене в бойовиків на Сході України, аби встановити її походження. DW поговорила з Даміеном Сплеетерсом, одним з авторів звіту.   

Катівня на Світлому шляху: що таке "Ізоляція" і в чому звинувачують її ексочільника 10.11.2021

Заставка документального фільму Концтабір Ізоляція

Суд заарештував затриманого напередодні ексочільника секретної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР" Дениса Куликовського на два місяці. Йому закидають, зокрема, катування, зґвалтування та вбивства в'язнів.   

Коментар: Зеленський розпочав війну за "телевізор" в Україні 10.11.2021

Володимир Зеленський спілкується з журналістами, 2019 рік

Глава української держави вирішив позбавити олігархів контролю над ЗМІ. Зеленський, який мріє про другий президентський термін, хоче сам контролювати медіапростір країни, вважає журналіст Сергій Руденко.   

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі: сімейна драма 10.11.2021

Сирієць, який шукає своїх батьків на кордоні з Білоруссю, з Магдаленою Лучак

Сирієць, який отримав притулок в Австрії, приїхав до Польщі, щоб допомогти батькам, що застрягли на кордоні з Білоруссю. Що на нього там чекало і чи вдалося йому знайти рідних?   

Чи досягла Україна успіху в боротьбі з корупцією: оцінки в ЄС розійшлися 10.11.2021

Прапори Україгни та ЄС біля будівлі Єврокомісії (архівне фото)

Два комітети Європарламенту обговорили звіт Європейської рахункової палати щодо допомоги Україні у боротьбі з корупцією. Детальніше про те, як у різних органах ЄС оцінюють успіхи України, - у DW.   

Путін за спиною Лукашенка: що кажуть у ФРН про роль Росії у міграційній кризі 10.11.2021

Біля східного кордону Польщі зібралися тисячі мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу

На тлі загострення міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі у Німеччині обговорюють роль у ній Росії як головного союзника Мінська. Чого очікувати Москві - санкцій чи співпраці?   

інші

Новини

A health care worker reacts after receiving the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine as the country begins vaccinations against coronavirus disease, at the Hospital Favoriten in Vienna, Austria December 27, 2020. REUTERS/Lisi Niesner

COVID-19: Австрія запровадить локдаун для невакцинованих

На тлі рекордного сплеску COVID-19 уряд Австрії планує ввести загальнонаціональний локдаун для невакцинованих від коронавірусу. Їм заборонять виходити з дому без нагальної потреби.
Eine Werbetafel mit Logo des ukrainischen Turbinenherstellers Motor Sich / Motor Sitsch in Saporischschja. Foto: Thomas Scholz/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

"Мотор Січ" вироблятиме двигуни для турецьких безпілотників

Українська сторона постачатиме двигуни для безпілотних винищувачів Akinci та MIUS турецької компанії Baykar Makina. Відповідні контракти підписали "Мотор січ" та ДП "Івченко-Прогрес".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Neuer Botschafter von Ukraine in Deutschland Andriy Melnik (Melnyk), Porträt (C) Ukr. Botschaft Berlin

Посол України в Німеччині розкритикував пропозицію щодо мігрантів з Білорусі

Україна готова обговорити офіційну пропозицію щодо залучення до вирішення проблеми мігрантів та біженців на білорусько-польському кордоні у разі її надходження від ЄС, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

6650478 13.09.2021 The Zapad-2021 joint Russian-Belarusian military drills are held at the Mulino training ground in Nizhny Novgorod region, Russia. Alexey Kudenko / Sputnik

Білорусь проводить спільні з РФ військові навчання біля кордону з ЄС

На полігоні "Гозький", що у Гродненській області Білорусі, проводиться висадка спільного повітряного десанту збройних сил Білорусі та Росії.
інші

Відео

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021)

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
інші

Фотогалереї

U.S. commander Thomas Stafford and docking module pilot Deke Slayton participate in a toast to a successful docking. The tubes have the labels of famous Russian vodka brands, but actually contained borscht, a beet soup.

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, Sachsen - mountain Schrammsteine in Saxon Switzerland in autumn, Germany

Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі

Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
A motorist reacts as she is pictured after refuelling a car with petrol at a Shell petrol station in Fleet, west of London on September 26, 2021. - Britain's transport secretary Grant Shapps on Sunday accused lorry industry representatives of helping to spark petrol panic-buying, as he defended a U-turn on post-Brexit immigration policy to ease an escalating supply crisis. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
інші

Європа

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
A Polish soldier instals barbed wire on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Polish Defence Ministry, November 9, 2021. Irek Dorozanski/DWOT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
інші

Україна

інші

Економіка

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021)

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

A Volkswagen ID.4 electric cars is seen during a delivery ceremony of service cars and chargers to the police and the port authority of the island of Astypalea, Greece, June 2, 2021. Alexandros Vlachos/Pool via REUTERS

На електромобілі Volkswagen переведуть цілий грецький острів

Острів Астипалея в Егейському морі за 5 років має стати кліматично нейтральним. Це - пілотний проєкт уряду Греції та VW, який хоче наглядно показати, що адаптація може проходити набагато швидше, ніж це зазвичай уявляють.
Bildunterschrift:Belarus employees work at the Yamal-Europe gas transfer station near town of Nesvizh, some 130 kms west of Minsk, on January 9, 2009. Deliveries of Russian gas via Ukraine have been halted, but Poland is continuing to receive the bulk of its supplies via a pipeline running through Belarus. Germany still has access to Russian gas via Belarus and authorities say it also has significant reserves. Still the national energy agency has urged authorities to curb their dependence on Russian gas. Belarus has raised tariffs for the transit of Russian oil through its territory to Germany, Poland and Ukraine, under a government order which came into force on January 7 in a widely expected move. AFP PHOTO / VIKTOR DRACHEV (Photo credit should read VIKTOR DRACHEV/AFP/Getty Images)

Лукашенко погрожує ЄС перекриттям транзиту газу

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко відповів ЄС на наміри запровадження санкцій тим, що може перекрити газогін "Ямал-Європа".
Elon Musk, Tesla-Chef, steht auf der Baustelle der Tesla Fabrik und grüßt mit dem Schutzhelm. Er hat sich ein Bild vom Baufortschritt der neuen Fabrik in Grünheide bei Berlin gemacht, die wohl mehrere Monate später als ursprünglich geplant die Produktion aufnehmen wird. Der 49-jährige gab am Montag zunächst keine Stellungnahmen ab.

Спитати у юзерів Twitter, чи продавати акції Tesla: що стоїть за витівкою Ілона Маска

Ілон Маск здійснив експеримент у Twitter. Не влада, а його фоловери мають вирішувати, яку суму податків має сплачувати найбагатша людина світу. Все ж, може тут є і прихований умисел?

інші

Культура

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 10, 2020 - Chair Oleksandr Tkachenko heads the meeting of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Kyiv, capital of Ukraine. The committee has reached a decision to set clear legal grounds for the access of law enforcement agencies to the sources of information of journalists. |

"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.