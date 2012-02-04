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Золота осінь у німецькому місті Ессені

Золота осінь у Німеччині (фото)

Понура пора приходить на заміну сонячному жовтню. Однак дерева ще не скинули своїх святкових шат. Насолоджуйтеся разом з нами яскравими фарбами німецької осені!  

Дешеві рейси до Німеччини: чи буде куди літати?

Літак в аеропорту Франкфурт-Ган (архівне фото)

Угода про "відкрите небо" з ЄС дає українцям надію на ще більше дешевих рейсів на Захід. У Німеччині, однак, дедалі більше малих аеропортів, куди літають лоукостери, постають перед загрозою банкрутства.  

Чим німці сьогодні обігрівають житло, і як це зміниться у майбутньому

Тепловий насос, що використовує зовнішнє повітря і сонячну енергію, на даху будинку в Геппінгені

Газове опалення втрачає популярність у Німеччині, йому на заміну приходить електрика і "зелені" технології, особливо теплові насоси. У німецьких новобудовах вони вже домінують.  

Німці засуджують дії РФ в Україні, але проти посилення НАТО на сході

Російська військова техніка на параді у Москві (архівне фото)

Більшість німців засуджують дії Росії в українському конфлікті. Водночас менше третини за сильну військову присутність НАТО на східному фланзі на кордоні з РФ. Такі результати нового опитування щодо політики безпеки.  

Метро і німці: які у ФРН технології для розбудови метрополітену (відео)

Метро у Німеччині з'явилося у 1902 році, перші станції побудували в Берліні

Київ не встигає добудувати метро на Виноградар до кінця цього року, як планувалося. А як будують метро у Німеччині? Які технології використовують? І навіщо заморозили ґрунт під Берліном для будівництва станції?  

Як живеться у пам'ятці архітектури у Німеччині (відео)

Німеччина без висоток

Жити в Німеччині у старовинному будинку? Це реально. У Баварії немає особливих вимог до охочих купити будинок-пам'ятку. Суцільні обмеження починаються вже потім. Навіть віконні ручки не можна поміняти без дозволу!  

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Відкривай Німеччину з Михайлом Малим

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.  

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

BdT Deutschland Nürnberg testet vollelektrisches Müllauto

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?  

Скільки заробляють німецькі вчителі (відео)

Symbolbild | junge Lehrerin schreibt an eine Schultafel im Mathematikunterricht

Професія вчителя у Німеччині - серед найкраще оплачуваних. Скільки заробляють німецькі вчителі та чому їх бракує?  

Дивитись відео 00:24

Бранденбурзькі ворота у Берліні

Такими ви ще ніколи не бачили Бранденбурзькі ворота: туристична принада Берліна упродовж 24 годин за усього 20 секунд!  

На навчання до Німеччини - перші кроки

Головні передумови  

Мовні сертифікати, які визнають у німецьких ВНЗ  

Англомовні програми  

Візове питання  

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Досьє Альма-матер

У Німеччині - понад 300 ВНЗ. Про деякі з них у нашому досьє.  

Замок Нойшванштайн у Баварії

Фотогалерея

100 місць у Німеччині, які слід відвідати

Національний комітет Німеччини з туризму (DZT) регулярно публікує рейтинг німецьких пам'яток. Він складається на основі опитування іноземних туристів із 40 країн світу.  

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Відео

Fliegenpilz (Amanita muscaria), Fruchtkoerper im Wald, Deutschland, NRW, Ruhrgebiet, Castrop-Rauxel | fly agaric (Amanita muscaria), fruiting bodies in a forest, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Castrop-Rauxel

Як гриби можуть врятувати планету (12.11.2021)

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Інновація в Чилі: дзеркала замість сонячних батарей (12.11.2021)

Пустеля Атакама на півночі Чилі має найбільший рівень сонячної радіації на планеті, що робить її ідеальним місцем для першої сонячної теплової електростанції в Південній Америці.

Чи робити щеплення від "ковіду" дітям? (12.11.2021)

У США розпочали вакцинувати від коронавірусу дітей від 5 до 11 років. Чи справді щеплення від "ковіду" безпечне та необхідне дітям? І як до цього ставляться у США та Німеччині батьки й імунологи?
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Фотогалереї

U.S. commander Thomas Stafford and docking module pilot Deke Slayton participate in a toast to a successful docking. The tubes have the labels of famous Russian vodka brands, but actually contained borscht, a beet soup.

Сім фактів з життя астронавтів

Як працює туалет у космосі? Чи можливий секс в умовах невагомості? Яка зарплата астронавтів? На Міжнародній космічній станції відбулась "зміна караулу". З цієї нагоди відповідаємо на "гарячі" запитання.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Schrammsteine in der Sächsischen Schweiz, Sachsen - mountain Schrammsteine in Saxon Switzerland in autumn, Germany

Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі

Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
A motorist reacts as she is pictured after refuelling a car with petrol at a Shell petrol station in Fleet, west of London on September 26, 2021. - Britain's transport secretary Grant Shapps on Sunday accused lorry industry representatives of helping to spark petrol panic-buying, as he defended a U-turn on post-Brexit immigration policy to ease an escalating supply crisis. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Фоторепортаж: Дефіцит бензину у Великобританії

Заправити авто - у Великобританії нині це завдання не з легких. На багатьох автозаправках бракує пального. Це призводить як до драматичних, так інколи й до комічних ситуацій.
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Культура

KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 10, 2020 - Chair Oleksandr Tkachenko heads the meeting of the Verkhovna Rada Committee on Humanitarian and Information Policy, Kyiv, capital of Ukraine. The committee has reached a decision to set clear legal grounds for the access of law enforcement agencies to the sources of information of journalists. |

"Не мої цінності": міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку

Причиною звільнення Олександр Ткаченко назвав рішення уряду відокремити Держкіно від мінкульту. Міністр також розкритикував бюджет на галузь культури на 2022 рік.
ARCHIV 2014+++++Stadtansicht von Amsterdam, hier die Leuchtreklame an der Fassade eines Hauses in der Altstadt mit dem Eingang zu einem Coffeeshop, aufgenommen am 28.04.2011. Foto: Soeren Stache BG Bildergalerie zum Thema Amsterdam (c) picture-alliance/dpa/S. Stache

Амстердам без кофішопів. Таке взагалі можливо?

Влада Амстердама вже кілька років хоче закрити кофішопи для іноземців. Що з цього вийшло, розбиралася DW.
Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Пиво і німці: як хмільний напій змінив країну - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (відео)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

Das ist Video-Blog-Bildschirmschoner. Vlog heißt Entdecke Deutschland mit Mykhailo Malyi. Dies ist die 35. Folge Das Bier in Deutschland. Alle Fotos wurden vom Video-Blog-Autor Mykhailo Malyi gemacht. Copyright DW/ Malyi M.

Як пиво змінило життя німців - "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (01.10.2021)

Культура, економіка та побут німців зазнали великих змін через... пиво. Хмільний напій впливав на історію та технології. У заключній серії відеоблогу "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" пропонуємо поглянути на пиво як каталізатор розвитку німецького суспільства.

інші

Європа

Щеплення у… віденському борделі (12.11.2021)

В одному з борделів Відня можна зробити безкоштовне щеплення від COVID-19 та провести час з "дамою на вибір". Після щеплення клієнт отримає ваучер на відвідини борделю вартістю 40 євро. Так в Австрії хочуть пришвидшити темпи вакцинації.
A Polish soldier instals barbed wire on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Polish Defence Ministry, November 9, 2021. Irek Dorozanski/DWOT/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Коментар: Польща vs Білорусь - між цинізмом і лицемірством

Ситуація на кордоні Польщі й Білорусі стає непрогнозованою, риторика сторін - войовничою. ЄС безпорадний, Варшава й Мінськ зійшлися у війні пропаганди. Крайніми в цій ситуації опинилися люди, вважає Барбара Везель.
Belarus Poland Border Refugees 6692907 10.11.2021 Refugees receive humanitarian aid from the Belarusian Red Cross at a migrant camp on the Belarusian-Polish border in Grodno region, Belarus. Migrants from the Middle East and North Africa trapped in Belarus have converged on the border with Poland, where razor wire fences and Polish troops have repeatedly blocked their entry. Viktor Tolochko / Sputnik Grodno Region Belarus PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xViktorxTolochkox

"Білоруський маршрут" для мігрантів: якою є роль Туреччини

Тисячі людей намагаються потрапити з Білорусі на територію ЄС через польський кордон. Чимало з них прибули до Мінська через Туреччину. Яку роль у цьому міграційному потоці відіграє Анкара?
Der lettische Außenminister Edgars Rinkevics spricht am 26.01.2015 bei der Pressekonferenz im Auswärtigen Amt in Berlin. Foto: Felix Zahn/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Голова МЗС Латвії про мігрантів на кордонах ЄС (11.11.2021)

Яка нині ситуація на кордоні Латвії з Білоруссю? Чи бояться у Латвії повторення польського сценарію? І чи варто посилювати санкції проти Мінська і Москви? Про це міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич в ексклюзивному інтерв'ю DW.
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Економіка