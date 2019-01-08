 Головна антикорупціонерка Румунії подала у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2019

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Новини

Головна антикорупціонерка Румунії подала у відставку

Голова Національного антикорупційного директорату Румунії Анка Юрма залишила посаду через "вороже середовище". Це вже друга очільниця, яка залишила антикорупційне відомство за останні півроку.

Антикорупційні протести в Бухаресті, січень 2018 року

Антикорупційні протести в Бухаресті, січень 2018 року

Очільниця Національного антикорупційного директорату (DNA) Румунії Анка Юрма у вівторок, 8 січня, подала у відставку. Вона пояснила це "ворожим середовищем" навколо DNA, а також вкрай несприятливим висвітленням її роботи у ЗМІ.

"Весь цей час я робила все можливе, щоб DNA функціонував добре, попри вороже середовище, в якому установа змушена була працювати", - йдеться у заяві прокурорки, цитує агентство AFP.

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Парламент Румунії ухвалив зміни до кримінального права, які підуть на користь підозрюваним у корупції чиновникам. Президент країни Клаус Йоганніс заявив, що намагатиметься не допустити набуття чинності законом. (04.07.2018)

Це перше головування Румунії після вступу до ЄС у 2007 році. У Брюсселі вважають, що Бухарест не готовий очолити держави блоку. (01.01.2019)

Це вже друга зміна голови DNA Румунії за останні півроку. У липні минулого року попередню антикорупційну прокурорку  Лауру Кодруцу Ковеши зняли з посади під тиском уряду.  8 січня вона повідомила, що звернеться до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі щодо свого примусового звільнення. У Румунії їй відмовили у відкритті судової справи.

З 1 січня Румунія перебрала піврічне головування в Європейському Союзі. Водночас країна конфліктує з Брюсселем через заплановану реформу судової системи. У центрі суперечки - закон про амністію для корумпованих чиновників і політиків. Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив сумніви у тому, що уряд Румунії готовий до головування в ЄС. "На моє переконання, уряд у Бухаресті ще не зовсім розуміє, що означає очолювати держави ЄС", - заявив він наприкінці минулого року.

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