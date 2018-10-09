 Голова Volkswagen застерігає від занадто амбітних кліматичних цілей | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.10.2018

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Економіка

Голова Volkswagen застерігає від занадто амбітних кліматичних цілей

Заплановане різке скорочення викидів автомобілів у ЄС до 2030 року може завдати істотного удару по автомобільній галузі, застеріг голова правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Герберт Дісс.

Герберт Дісс

Втілення поставлених цілей щодо скорочення шкідливих викидів може завдати непоправної шкоди автомобільній галузі, каже Герберт Дісс

Голова правління автоконцерну Volkswagen AG Герберт Дісс (Herbert Diess) попередив про ризики для автомобільної галузі через втілення планів щодо різкого скорочення обсягів шкідливих автомобільних викидів. Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung, що вийшло друком в четвер, 11 жовтня.

При цьому керівник найбільшого автомобільного концерну світу послався на нещодавнє рішення Європейського парламенту (ЄП) щодо планів скорочення обсягів автомобільних викидів на 40 відсотків до 2030 року. Для того, щоб рішення втілити у життя, вже 2030 року половина автомобілів повинні будуть їздити виключно на електричній тязі, пояснив менеджер.

На думку Дісса, в такі стислі терміни дуже "складно" провести настільки кардинальну зміну складу автомобільного парку в Європі. Крім того, сама автомобільна галузь не зможе так швидко без втрат перелаштуватися. Як наслідок, лише на заводах Volkswagen можуть скоротити близько "чверті робочих місць", застеріг Дісс. За його підрахунками, це - близько 100 тисяч працівників.

Навіть "пом'якшений" варіант скорочення автомобільних викидів до 35 відсотків теж мало чим відрізняється за негативними наслідками для автогалузі, що й 40-відсоткова мета, застеріг голова правління Volkswagen AG.

Нагадаємо, 3 жовтня члени Європарламенту більшістю голосів проголосували за запровадження жорсткіших норм щодо викидів діоксиду вуглецю (СО2) новими автомобілями з 2030 року. Згідно з ухваленим рішенням, з 2030 року рівень викидів СО2 нових авто має скоротитися на 40 відсотків порівняно з 2020 роком.

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