Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

Одностороннє припинення "Газпромом" постачання до Польщі та Болгарії є ще однією спробою Росії використати газ як "інструмент шантажу", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Це невиправдано та неприйнятно. І це знову демонструє ненадійність Росії як постачальника газу", - додала вона у заяві, опублікованій її пресслужбою у середу, 27 квітня.

"Ми готові до цього сценарію. Ми перебуваємо у тісному контакті з усіма державами-членами ЄС. Ми працювали над забезпеченням альтернативних поставок і найкращого можливого рівня (газу. - Ред.) в сховищах у ЄС", - зазначила фон дер Ляєн. Вона запевнила, що держави ЄС розробили плани "саме на такий сценарій".

У ЄС працюють, аби гарантувати безпеку енергопостачання

Президентка Єврокомісії повідомила, що координаційна група з газу зібралася на засідання вранці того дня. "Ми працюємо над скоординованою реакцією ЄС. Ми також продовжимо працювати з міжнародними партнерами, аби забезпечити альтернативні поставки. І я продовжу працювати з європейськими та світовими лідерами, аби гарантувати безпеку поставок енергоносіїв до Європи", - зауважила фон дер Ляєн. Вона також запевнила Польщу та Болгарію в "повній солідарності".

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Як повідомлялося, вранці 27 квітня "Газпром" заявив про повне припинення постачання газу до Польщі та Болгарії, пояснивши це тим, що вони не оплатили його в рублях. У цих двох країнах ЄС наголошують, що чинні контракти з "Газпромом" не передбачають оплати в рублях.