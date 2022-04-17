 Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.04.2022

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Європа

Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала невиправданим і неприйнятним припинення Росією поставок газу до Польщі та Болгарії. У ЄС працюють над скоординованою реакцією на дії "Газпрому".

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Одностороннє припинення "Газпромом" постачання до Польщі та Болгарії є ще однією спробою Росії використати газ як "інструмент шантажу", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Це невиправдано та неприйнятно. І це знову демонструє ненадійність Росії як постачальника газу", - додала вона у заяві, опублікованій її пресслужбою у середу, 27 квітня.

"Ми готові до цього сценарію. Ми перебуваємо у тісному контакті з усіма державами-членами ЄС. Ми працювали над забезпеченням альтернативних поставок і найкращого можливого рівня (газу. - Ред.) в сховищах у ЄС", - зазначила фон дер Ляєн. Вона запевнила, що держави ЄС розробили плани "саме на такий сценарій".

У ЄС працюють, аби гарантувати безпеку енергопостачання

Президентка Єврокомісії повідомила, що координаційна група з газу зібралася на засідання вранці того дня. "Ми працюємо над скоординованою реакцією ЄС. Ми також продовжимо працювати з міжнародними партнерами, аби забезпечити альтернативні поставки. І я продовжу працювати з європейськими та світовими лідерами, аби гарантувати безпеку поставок енергоносіїв до Європи", - зауважила фон дер Ляєн. Вона також запевнила Польщу та Болгарію в "повній солідарності".

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Як повідомлялося, вранці 27 квітня "Газпром" заявив про повне припинення постачання газу до Польщі та Болгарії, пояснивши це тим, що вони не оплатили його в рублях. У цих двох країнах ЄС наголошують, що чинні контракти з "Газпромом" не передбачають оплати в рублях.

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Газовий шантаж Європи: що це означатиме для української ГТС?

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Болгарія звинуватила РФ у порушенні контракту через припинення постачання газу

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Anlagen der Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline «Jagal» mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden.

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Докладно

Урсула фон дер Ляєн

Голова ЄК: Припинення газопостачання - спроба шантажу

У ЄС працюють над скоординованою реакцією на припинення "Газпромом" поставок до Польщі та Болгарії.  

Російський газ в Польщу не постачатиметься вже з 27 квітня

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Після відмови Варшави платити за газ у рублях "Газпром" повідомив про зупинення поставок газу до країни вже з 27 квітня.  