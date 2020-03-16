 Голова Єврокомісії пропонує обмежити в′їзд іноземцям на територію ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2020

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Голова Єврокомісії пропонує обмежити в'їзд іноземцям на територію ЄС

Обмеження має діяти протягом 30 днів на поїздки, що не є вкрай необхідними.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) в понеділок, 16 березня, запропонувала Євросоюзу закрити свої кордони для негромадян ЄС для поїздок, що не є вкрай необхідними.

"Чим менше ми будемо подорожувати, тим більше ми зможемо стримувати вірус. (...) Я пропоную главам держав і урядів ввести тимчасове обмеження на неважливі поїздки в Європейський Союз",- заявила фон дер Ляєн, цитує агенція новин AFP.

За словами голови ЄК, заборона діятиме протягом "періоду в тридцять днів" і у разі потреби може бути продовжена. Вона не зачепить європейців, які повертаються додому, близьких родичів громадян ЄС, тих, хто має право на проживання в ЄС, дипломатів, доглядальників за людьми похилого віку та науковців, зазначила фон дер Ляйен. Також виняток зроблять для людей, які доїжджають на роботу через кордон, та тих, хто транспортує важливі товари.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що метою заборони є стримування поширення епідемії нового коронавірусу. "Філософія полягає в тому, щоби зменшити кількість переміщень, які не є необхідними, і гарантувати переміщення товарів, які необхідні", - сказав він.

Мішель офіційно зробить цю пропозицію на саміті лідерів ЄС у вівторок, який пройде в режимі відеоконференції. Ця зустріч відбудеться наступного дня після того, як аналогічну відеоконференцію проведе Велика сімка.

 

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