Голова Фонду держмайна України Сенниченко йде у відставку

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Сенниченко оголосив, що йде у відставку за власним бажанням. Відповідну заяву він зробив у четвер, 18 жовтня, в ході прес-конференції, присвяченої звіту про роботу ФДМУ.

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Як наголосив Сенниченко, він планував пропрацювати на посаді два роки, і наразі цей термін завершився. За його словами, на посаді йому вдалося створити команду, запровадити нові процеси і процедури, забезпечити їхню сталість та діджиталізувати їх. "Я написав заяву, зустрівся з президентом України (Володимиром Зеленським. – Ред.), пояснив йому свою мотивацію, - зазначив Сенниченко, - Ми добре поспілкувалися і я маю підтримку і подяку. Ми поспілкувалися з прем'єр-міністром, ми також маємо з ним повне порозуміння".

За словами Сенниченка, його відставку має схвалити Верховна Рада України. До того він залишатиметься на посаді. Після звільнення голова ФДМУ планує кілька місяців перепочити, а потім зайнятися "іншими корисними справами для рідної країни".

Крім того, голова ФДМУ зазначив, що його рішення не пов'язане з приватизацію заводу "Більшовик" у кінці жовтня. Сенниченко запевнив журналістів, що завод продали законно.

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АМКУ перевіряє приватизацію "Більшовика"

ФДМУ раніше називав продаж на аукціоні 27 жовтня "Першого київського машинобудівного заводу", також відомого як завод "Більшовик", першим успішним прикладом "великої приватизації". Підприємство, основним активом якого є 35 гектарів землі в поряд з центральним проспектом Перемоги у столиці, вже довгий час є збитковим і накопичило боргів на 500 мільйонів гривень.

Підприємство купив консорціум компаній A Development Олексія Баранова та UDP Василя Хмельницького і Андрія Іванова - вони заплатили за завод 1,43 мільярди гривень, що лише на 40 мільйонів або два кроки перевищило початкову ціну аукціону. Антимонопольний комітет підозрює учасників торгів у змові і призупинив процес приватизації "Більшовика".

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