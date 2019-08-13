Голова "Укравтодору" Славомір Новак про свою "місію смертника" (відео)

Нова влада. Нові якісні дороги. Наскільки це реально? Про це DW поговорила з виконуючим обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком, який в 2016 році взявся за трансформацію однієї з найбільш корумпованих та давно нереформованих галузей українського транспорту.