 Голова ″Укравтодору″ Славомір Новак про свою ″місію смертника″ (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 14.08.2019

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Голова "Укравтодору" Славомір Новак про свою "місію смертника" (відео)

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак - один з останніх іноземців-реформаторів, які продовжують працювати в органах виконавчої влади України

Екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак - один з останніх іноземців-реформаторів, які продовжують працювати в органах виконавчої влади України

Нова влада. Нові якісні дороги. Наскільки це реально? Про це DW поговорила з виконуючим обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком, який в 2016 році взявся за трансформацію однієї з найбільш корумпованих та давно нереформованих галузей українського транспорту.

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Останній варяг. Чи зміг Славомір Новак реанімувати "Укравтодор"

Попри несприятливий спадок, польському менеджеру Славоміру Новаку вдалося досягти в "Укравтодорі" низки позитивних зрушень, але говорити про однозначний успіх експерти поки що не поспішають. (23.08.2017)  

Як німці будують свої автобани (відео)

Німці здебільшого не роблять ямкового ремонту, а просто зрізають асфальт та кладуть новий. Ось як це відбувається. (11.10.2018)  

Фактчек DW: В Україні дійсно ремонтують стільки доріг, як каже Гройсман? (відео)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так. (29.05.2018)  

Коли і де з'являться платні дороги в Україні? (відео)

Від Львова до польського кордону за 280 гривень. Приблизно стільки може коштувати проїзд першою в Україні платною дорогою. Нею має стати ділянка Львів-Краковець. Де будуть платні дороги і скільки вони коштуватимуть? (12.03.2018)  

50 замість 60: що дасть обмеження швидкості у містах в українських реаліях

​​​​​​​Чим нижчою є дозволена швидкість для авто в містах, тим нижчою є смертність на дорогах. Але без належного контролю за порушеннями це правило в Україні не запрацює, запевняють експерти. (27.11.2017)  

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Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.