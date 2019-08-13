Голова "Укравтодору" Славомір Новак про свою "місію смертника" (відео)

Що слід зробити, щоб в Україні були нормальні дороги, як ремонтують стратегічні автошляхи і навіщо потрiбні іноземні підрядники - про це голова "Укравтодору" Славомір Новак в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак - один з останніх іноземців-реформаторів, які продовжують працювати в органах виконавчої влади України
Нова влада. Нові якісні дороги. Наскільки це реально? Про це DW поговорила з виконуючим обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміром Новаком, який в 2016 році взявся за трансформацію однієї з найбільш корумпованих та давно нереформованих галузей українського транспорту.
Попри несприятливий спадок, польському менеджеру Славоміру Новаку вдалося досягти в "Укравтодорі" низки позитивних зрушень, але говорити про однозначний успіх експерти поки що не поспішають. (23.08.2017)
Німці здебільшого не роблять ямкового ремонту, а просто зрізають асфальт та кладуть новий. Ось як це відбувається. (11.10.2018)
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що у 2017 році уряд відремонтував більше доріг, ніж у рекордному 2011-му, коли Україна готувалася до Євро-2012. DW розібралася, чи справді це так. (29.05.2018)
Від Львова до польського кордону за 280 гривень. Приблизно стільки може коштувати проїзд першою в Україні платною дорогою. Нею має стати ділянка Львів-Краковець. Де будуть платні дороги і скільки вони коштуватимуть? (12.03.2018)