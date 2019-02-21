 Голова ″Опори″ Айвазовська: Підставні спостерігачі - загроза виборам президента в Україні | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Голова "Опори" Айвазовська: Підставні спостерігачі - загроза виборам президента в Україні

Президентські вибори в Україні б'ють рекорди за кількістю спостерігачів від громадських організацій. У мережі "Опора" застерігають від зловживань. DW розпитала про це голову організації Ольгу Айвазовську.

Ольга Айвазовська

Ольга Айвазовська (архівне фото)

DW: Пані Айвазовська, Центральна виборча комісія України (ЦВК)зареєструвала спостерігачами на президентських виборах 139 організацій. З чим пов'язана така рекордна кількість?

Ольга Айвазовська: Кількість спостерігачів від неурядових організацій, так само, як і кількість кандидатів, свідчать про конкуретність кампанії як такої, про її ресурсність. Це має певну мету і, на жаль, ця мета - не демократичні вибори, а представлення інтересів третіх осіб. Очевидно, що не всі неурядові організації, так само, як і кандидати, мають досвід або потенціал на цих виборах. Все ж роль технічних суб'єктів часто є визначальною. Особливо, коли мова йде про представництво у виборчих комісіях інтересів тих чи інших політичних груп.

Що саме дає підстави називати зареєстрованих спостерігачів "технічними"?

Ми зробили аналіз структури спостерігачів і він є доволі показовим: до ЦВК зверталося загалом 152 організації, 139 отримали право спостереження. Лише 5 зі 139 мали досвід спостереження за позачерговими виборами президента у 2014 році, 14 - спостерігали за виборами лише один раз - на виборах до об'єднаних територіальних громад у грудні торік. У 85 організацій взагалі відсутній будь-який досвід спостереження за виборами. Також ми побачили, що більше 30 громадських організацій пов'язані напряму із кандидатами в президенти, їх довіреними або уповноваженими особами.

Це заборонений спосіб спостереження за виборами з боку кандидатів чи все таки один із інструментів захисту голосів своїх виборців?

Взагалі-то кандидати і громадські організації мають право на власних спостерігачів на дільницях. Вони можуть делегувати своїх представників до виборчих комісій. А тренд до створення фейкових громадських спостережних місій - зловживання цим правом. Якщо організація має зв'язок із політичною партією, то її оцінка не є об'єктивною за визначенням, може мати ознаки дезінформації або взагалі паплюження незалежного спостереження за виборами. А ще представники цих організацій можуть перешкоджати виборам на самих дільницях або оприлюднювати результати, які не відповідають дійсності.

Але чи бачите ви вже якісь порушення з боку зареєстрованих спостерігачів?

Абсолютна більшість цих організацій зараз неактивні, саме тому вони вочевидь є ресурсом, направленим безпосередньо на день голосування. Для того, щоб збільшити фізичне представництво тих чи інших кандидатів на виборчих дільницях. Але попередньо я не можу стверджувати, що вони порушують законодавство.

Голосування на одній із виборчих дільниць у Києві

Голосування на одній із виборчих дільниць у Києві (архівне фото)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в одному з інтерв’ю розповідав про певні домовленості між МВС та "Опорою" щодо інформування про підкупи виборців. Як це працює?

З 2014 року ми співпрацюємо у межах оперативного штабу з реагування на інформацію про порушення. Тоді, під час позачергових президентських виборів, ми зверталися до РНБО, і оперативно інформували про ситуацію на місцях: про викрадення членів окружних виборчих комісій, про те як працівники міліції переходили на сторону самопроголошених угруповань, про недоставлені до окружних комісій бюлетені. Потім під час парламентських виборів ми вийшли на МВС, і створили оперативний штаб реагування. Цей штаб працював на місцевих виборах 2015 року та на подальших виборах в одномандатних округах чи до об'єднаних територіальних громад. Після 2015 року ми маємо реальні справи, що дійшли до суду, щодо порушень під час виборчого процесу, 80 обвинувальних вироків. Я вважаю, що це непоганий результат взаємодії неурядових організацій та правоохоронців.

DW.COM

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обіцяє жорстко реагувати на порушення під час передвиборчої президентської кампанії, серед яких - агітація зі зброєю та нічні облави на опонентів. (22.02.2019)

У схемі з залучення проплачених голосів задіяні 200 тисяч агітаторів, а загалом вона може охоплювати до шести мільйонів виборців, розповів Арсен Аваков. За його словами, для цього використовуються кошти з держбюджету. (23.02.2019)

Зараз в усіх на слуху два гучні звинувачення у підкупі виборців на адресу штабів головних кандидатів: діючого президента Петра Порошенка та Юлії Тимошенко. Про першого говорить МВС, а про другу - СБУ. Що вам про це відомо? 

Нам відомо, що відкрито вже 38 кримінальних проваджень за інформацією щодо ймовірного підкупу виборців. Але наші представники у цих справах не є заявниками чи свідками. Наші спостерігачі фіксували порушення правил фінансування агітації, розміщення агітаційних матеріалів у заборонений спосіб, рекламу без вихідних даних - там переважно складали адмінпротоколи про правопорушення і виносили судові рішення про притягнення до відповідальності винуватих осіб.

То чи не вважаєте, що у такий спосіб правоохоронці політично втручаються у виборчий процес?

Ні, не вважаю. Кримінальні провадження відкриваються за фактами звернення від різних суб'єктів - часто від штабів, які представляють кандидатів з найвищим рейтингом. Тому стверджувати, що поліція політично вмотивовано реагує на заяви одного штабу проти іншого, я не можу. Але ми не маємо доступу до матеріалів кримінальних проваджень.

Які ще порушення виборчого процесу і на яких етапах ви очікуєте?

Основних порушень слід очікувати у день голосування і встановлення результатів першого туру. Проблемою буде голосування осіб, які не проживають за місцем реєстрації, цей інструмент може бути використаний особливо у малих населених пунктах, там де видача бюлетенів без паспорту є звичною справою. Чотири мільйони громадян станом на кінець січня перебували за кордоном - їх голоси теж під питанням. На жаль, у нас не надто активно (хоча й активніше, ніж у попередні роки) громадяни користуються правом зміни місця голосування - це стосується і переселенців, і трудових мігрантів. 

Які перспективи голосування на цих виборах мешканців непідконтрольних територій?

Офіційна статистика Держреєстру виборців свідчить, що у сумі кількість громадян, які змінюють місце голосування в Києві та Київській області вдвічі більша, ніж у Донецькій. Луганська навіть у ТОП-5 не входить. А іншого шляху для реалізації свого виборчого права у мешканців непідконтрольних територій немає.

Подекуди політичні фігури, у тому числі міністр Аваков, роблять заяви щодо можливих зловживань в цьому напрямку, але я цих перспектив не бачу. Щоб скористатись правом голосу, треба приїхати з окупованих територій не пізніше 5 днів до виборів, зареєструватись, потім приїхати у сам день голосування. А перетин лінії розмежування - багатогодинне стояння в чергах у нелюдських умовах. І, врешті, ці громадяни мають право голосувати на виборах. Політичні заяви, які це право піддають сумніву, - слід притримати.

  • Вибори в Україні

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Рекордні вибори

    На цих виборах на посаду президента України претендує рекордна кількість кандидатів - більше сорока. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на виборах президента, була зафіксована у 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі було 24 претенденти.

  • Володимир Зеленський

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Володимир Зеленський

    Шоумен Володимир Зеленський оголосив про свою участь у президентських виборах у новорічну ніч і невдовзі вирвався в лідери виборчих перегонів. Зростанню популярності кандидата не завадив і скандал навколо пов'язаного із Зеленським кінобізнесу в Росії. Багатьом українцям актор відомий за комедійним телесеріалом "Слуга народу". У ньому Зеленський грає вчителя, який несподівано став президентом.

  • Юлія Тимошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юлія Тимошенко

    Довгожителька української політики Юлія Тимошенко йде на вибори з програмою "Новий курс України", яка, зокрема, передбачає ухвалення нової "народної" Конституції. Проте найбільше виборцям поки що запам'яталася її обіцянка знизити вдвічі ціну газу. На президентських виборах 2010 та 2014 років Тимошенко доводилося задовольнятися другим місцем, тож цього разу вона будь-що націлена на перемогу.

  • Петро Порошенко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Петро Порошенко

    Чинний президент Петро Порошенко подав до ЦВК документи в останній день реєстрації кандидатів. Проте свою кампанію він фактично розпочав ще влітку 2018 року, коли на вулицях українських міст з'явилися білборди з гаслом "Армія! Мова! Віра!". В останні місяці пріоритетним для Порошенка було питання віри, адже він брав активну участь в отриманні Православною церквою України томосу про автокефалію.

  • Юрій Бойко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Юрій Бойко

    Екс-регіонал Юрій Бойко має найвищий рейтинг з-поміж кандидатів, що орієнтуються на проросійський електорат. Його висуненню передувало створення політиком разом з Вадимом Рабіновичем "Опозиційної платформи - За життя", за що Бойка виключили зі складу "Опозиційного блоку". У разі обрання кандидат обіцяє припинення війни на Донбасі, зниження комунальних тарифів і розвиток економіки.

  • Анатолій Гриценко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Анатолій Гриценко

    Колишній міністр оборони України та голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко йде на вибори під гаслом "Чесних більше". Особливий наголос у своїй програмі кандидат робить на боротьбі з корупцією. Також "чесний президент" обіцяє протягом п'ятирічного терміну середню зарплату розміром понад 700 євро, а також повернення окупованих територій без "особливих статусів"

  • Олег Ляшко

    Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

    Олег Ляшко

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у цій передвиборчій кампанії знову використовує імідж "хлопця з народу", який не цурається епатажних і популістських заяв. Зокрема, він уже обіцяв заарештувати "всю російську агентуру в Україні" та пропонував повернути смертну кару "за корупцію, державну зраду та тероризм". Також Ляшко традиційно вимагає зниження цін та скасування більшості податків.

    Автор: Дмитро Губенко


DW.COM

Кандидати в президенти України-2019: лідери електоральних симпатій

У президентських виборах в Україні 31 березня 2019 року візьме участь рекордна кількість кандидатів. Коротко про лідерів електоральних симпатій. (08.02.2019)  

Також за темою

Ukraine Wahlen Krywyj Rih

Дорогі кандидати: скільки коштує стати президентом України 24.01.2019

Цьогорічні президентські вибори стануть найдорожчими за всю історію України. DW порахувала, у скільки вони обійдуться виборцям та кандидатам на пост глави держави.

Ukraine Kommunalwahl

Кандидати у ЦВК: один "про запас" 06.02.2018

З 15-ти посад у ЦВК України 13 є вакантними. Трохи більше ніж за рік до виборів Петро Порошенко вирішив оновити склад органу, запропонувавши 14 кандидатур. Експерти побоюються, що орган не буде незалежним.

Реклама

Докладно

Ольга Айвазовська

"Підставні спостерігачі - загроза виборам"

Інтерв'ю DW з головою "Опори" Ольгою Айвазовською. 

default

Напівасоціація? Як Україна виконує угоду з ЄС

Урядовий звіт вказує на виконання лише близько половини поставлених на 2018 рік завдань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  