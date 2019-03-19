 Голова Олімпійського комітету Японії оголосив про відставку на тлі скандалу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2019

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Новини

Голова Олімпійського комітету Японії оголосив про відставку на тлі скандалу

Керівник Олімпійського комітету Японії Цунекадзу Такеда залишить свою посаду у червні та більше не претендуватиме на неї.

Цунекадзу Такеда (на фото - ліворуч) оголосив про відставку

Цунекадзу Такеда (на фото - ліворуч) оголосив про відставку

Голова Олімпійського комітету Японії Цунекадзу Такеда оголосив про свою відставку через корупційний скандал. Як заявив Такеда у вівторок, 19 березня, він залишить свою посаду у червні цього року, після завершення відведеного йому терміну перебування на чолі національного олімпійського комітету країни, та не претендуватиме на неї у майбутньому. Також він складе із себе повноваження члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

DW.COM

Деякі нові види спорту подолали бар'єр для включення до програми Олімпійських ігор у Токіо у 2020 році. Міжнародний олімпійський комітет дав зелене світло п'ятьом ідеям, які були запропоновані японськими організаторами. (02.06.2016)

Чиновники з японського оргкомітету переказали майже 2 мільйони євро сінгапурській фірмі, пов'язаній із екс-головою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій та його сином, якого розшукує Інтерпол. (18.05.2016)

"Маємо послати чіткий сигнал: так не можна", - заявив голова Німецького олімпійського спортивного союзу Альфонс Германн про допінг у Росії. (22.01.2017)

"Я хочу залишити майбутнє Олімпійського комітету Японії на молоде покоління, яке очолить його під час Олімпійських Ігор у Токіо у 2020 році", - заявив 71-річний Цунекадзу Такеда, якого цитує агенція AP. Головним претендентом на крісло глави Олімпійського комітету Японії є Ясухіро Ямасіта, золотий медаліст Олімпіади 1984 року з дзюдо.

Цунекадзу Такеда опинився у центрі корупційного скандалу у січні цього року, коли стало відомо, що він став об'єктом розслідування у Франції. Підозру у французьких правоохоронців викликав санкціонований Такедою платіж у розмірі двох мільйонів доларів на рахунки сінгапурської консалтингової компанії Black Tidings. За даними слідства, ця фірма пов'язана з Папою Массатою Діаком, сином Ламіна Діака, впливового колишнього члена МОК від Сенегалу. Ламіна Діак, який перебуває у списку найбільш розшукуваних злочинців Інтерполу з 2015 року, підозрюється в отриманні кількох мільйонів доларів хабарів за сприяння перемогам заявок Ріо-де-Жанейро та Токіо на проведення літніх Олімпіад. Сам Цунекадзу Такеда, хоча у визнає, що підписав розпорядження про здійснення платежу фірмі Black Tidings, проте заперечує, що якимось чином був залучений до процесу ухвалення рішень.

Токіо у 2013 році отримав право на проведення Літніх Олімпійських ігор 2020 року, обійшовши за результатами голосування у МОК своїх конкурентів - Мадрид і Стамбул.

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    Супер Маріо Абе

    Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе прийняв естафету Олімпіади від Бразилії, з’явившись на церемонії закриття Ігор у костюмі персонажа відеогри Супер Маріо.

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    Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було

    Бах завершив Ігри

    О 22:18 за місцевим часом президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив про завершення Ігор у Ріо-де-Жанейро. До речі, виконувача обов’язків президента Бразилії Мішеля Темера на святкуванні не було. Під час церемонії відкриття Ігор співвітчизники безжально освистали його.

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    Вогонь гасне

    За вісім хвилин після виступу Баха Олімпійський вогонь погаснув. За півтора роки його знову запалять у грецькій Олімпії - для зимових Ігор у Південній Кореї.

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    Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було

    Карнавал на додачу

    Навіть після закриття Олімпійських ігор свято на "Маракані" ще тривало. Карнавал у серпні!

    Автор: Toбіас Ельмаєр, Ольга Войтович


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Ріо попрощалося з Олімпіадою: як це було

Олімпійські ігри завершилися на стадіоні "Маракана" у Ріо-де-Жанейро із дощем, танцями, феєрверком та карнавальною вечіркою. (22.08.2016)  

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