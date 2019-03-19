Голова Олімпійського комітету Японії оголосив про відставку на тлі скандалу

Голова Олімпійського комітету Японії Цунекадзу Такеда оголосив про свою відставку через корупційний скандал. Як заявив Такеда у вівторок, 19 березня, він залишить свою посаду у червні цього року, після завершення відведеного йому терміну перебування на чолі національного олімпійського комітету країни, та не претендуватиме на неї у майбутньому. Також він складе із себе повноваження члена Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
"Я хочу залишити майбутнє Олімпійського комітету Японії на молоде покоління, яке очолить його під час Олімпійських Ігор у Токіо у 2020 році", - заявив 71-річний Цунекадзу Такеда, якого цитує агенція AP. Головним претендентом на крісло глави Олімпійського комітету Японії є Ясухіро Ямасіта, золотий медаліст Олімпіади 1984 року з дзюдо.
Цунекадзу Такеда опинився у центрі корупційного скандалу у січні цього року, коли стало відомо, що він став об'єктом розслідування у Франції. Підозру у французьких правоохоронців викликав санкціонований Такедою платіж у розмірі двох мільйонів доларів на рахунки сінгапурської консалтингової компанії Black Tidings. За даними слідства, ця фірма пов'язана з Папою Массатою Діаком, сином Ламіна Діака, впливового колишнього члена МОК від Сенегалу. Ламіна Діак, який перебуває у списку найбільш розшукуваних злочинців Інтерполу з 2015 року, підозрюється в отриманні кількох мільйонів доларів хабарів за сприяння перемогам заявок Ріо-де-Жанейро та Токіо на проведення літніх Олімпіад. Сам Цунекадзу Такеда, хоча у визнає, що підписав розпорядження про здійснення платежу фірмі Black Tidings, проте заперечує, що якимось чином був залучений до процесу ухвалення рішень.
Токіо у 2013 році отримав право на проведення Літніх Олімпійських ігор 2020 року, обійшовши за результатами голосування у МОК своїх конкурентів - Мадрид і Стамбул.
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Автор: Toбіас Ельмаєр, Ольга Войтович