Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) відкинув звинувачення у расизмі, які пролунали з боку гравця національної збірної Месута Езіла (Mesut Özil), який має турецькі коріння. Ґріндель зазначив, що закиди є необґрунтованими як щодо футбольного союзу, так і його самого.

"Цінності DFB є також моїми цінностями. Різноманітність, солідарність, антидискримінація та інтеграція - всі ці цінності та вірування дуже близькі моєму серцю", - заявив він у четвер, 26 липня, передає агенція dpa. Ґріндель додав, що особиста критика дуже зачепила його.

22 липня Месут Езіл оголосив про вихід зі складу національної збірної команди Німеччини з футболу. 29-річний спортсмен пояснив, що відчуває "расизм та неповагу" на свою адресу. Це рішення гравець прийняв після скандалу, який здійнявся навколо нього в Німеччині через спільне фото з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото, зроблене у травні в Лондоні, активно поширювала партія Ердогана перед президентськими виборами в Туреччині. У Німеччині багато критикували футболіста, закидаючи йому підтримку таким чином турецького лідера перед виборами.

Окрім Езіла, на травневій зустрічі із Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндог.

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