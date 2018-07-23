 Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2018

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Новини

Голова Німецького футбольного союзу відкинув звинувачення Езіла у расизмі

Очільник Німецького футбольного союзу Райнгард Ґріндель заявив, що боротьба з дискримінацією та солідарність є головними його принципами. Раніше німецький футболіст Месут Езіл звинуватив союз у расизмі.

Райнгард Ґріндель відкинув обвинувачення у расизмі

Райнгард Ґріндель відкинув обвинувачення у расизмі

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) відкинув звинувачення у расизмі, які пролунали з боку гравця національної збірної Месута Езіла (Mesut Özil), який має турецькі коріння. Ґріндель зазначив, що закиди є необґрунтованими як щодо футбольного союзу, так і його самого.

"Цінності DFB є також моїми цінностями. Різноманітність, солідарність, антидискримінація та інтеграція - всі ці цінності та вірування дуже близькі моєму серцю", - заявив він у четвер, 26 липня, передає агенція dpa. Ґріндель додав, що особиста критика дуже зачепила його.

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Оголошення Месута Езіла про вихід з німецької збірної з футболу активно коментують як урядовці, так і представники опозиції у ФРН. В уряді заявили, що Меркель цінує спортсмена. (23.07.2018)

Ситуація навколо Месута Езіла кидає тінь на прагнення Німеччини отримати право на проведення в 2024 році Чемпіонату Європи з футболу. DFB втратить або обличчя, або перспективу на футбольну першість, вважає Йоша Вебер. (25.07.2018)

22 липня Месут Езіл оголосив про вихід зі складу національної збірної команди Німеччини з футболу. 29-річний спортсмен пояснив, що відчуває "расизм та неповагу" на свою адресу. Це рішення гравець прийняв після скандалу, який здійнявся навколо нього в Німеччині через спільне фото з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото, зроблене у травні в Лондоні, активно поширювала партія Ердогана перед президентськими виборами в Туреччині. У Німеччині багато критикували футболіста, закидаючи йому підтримку таким чином турецького лідера перед виборами.

Окрім Езіла, на травневій зустрічі із Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндог.

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Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)

  • Чепіонат світу з футболу в Росії. Німеччина - Південна Корея: 0:2

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Розгубленість

    Вони мали всі шанси. До останнього моменту все було в їхніх руках. Скромних 1:0 проти Південної Кореї вистачило б, аби вийти з групи. Розгубленість після фінального свистка. За 98 хвилин гри титулована німецька збірна не підібрала ключів для успіху проти 57 номера у рейтингу ФІФА.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Німеччина - Південна Корея: 0:2

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Останній цвях

    Сон Хин Мін робить рахунок 2:0 - та остаточно хоронить шанси німців на продовження боротьби в турнірі. Цей гол став своєрідним "контрольним пострілом" - вирішальних же промахів німецька команда припустилася раніше.

  • ЧС-2018 у Росії. Прибуття збірної Німеччини в Москву 12 чеврня

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Упевненість

    Вони ще не підозрюють, яким буде їхній шлях. 12 червня бундестім прибуває в Москву. Тиск через місію захисту титулу команда відчуває з самого початку. У багажі німців - два вкрай слабо відіграних товариських матчі: проти збірних Австрії (0:1) та Саудівської Аравії (лише 2:1). Однак Німеччина все ж упевнена: в умовах серйозного турніру команда покаже себе.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Тренування збірної Німеччини.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Ішачити у Ватутінках

    Підготовка до першого матчу, якщо поглянути ззовні, проходить аж ніяк не під щасливою зіркою. Від штаб-квартири збірної у Ватутінках під Москвою, як каже тренер Йоахім Лев, віє шармом "радянської спортшколи". Скандал навколо фотографій Месута Езіла (ліворуч) та Ілкая Ґюндоґана з президентом Туреччини Ердоганом негативно відображається на гравцях, визнає капітан Мануель Ноєр.

  • ЧС-2018 у Росії. Гравець збірної Німеччини Йозуа Кімміх.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Жахлививй початок

    Перша гра проти Мексики: гравці команди припускаються жахливих індивідуальних помилок, Лев неправильно налаштував збірну на суперника. Мексиканці несподівано часто легко проходять через центр і завдяки помилкам німців показують цього дня неочікувано потужну контратакувальну гру. Не лише Йозуа Кімміх у шоці.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Гравець збірної Німеччини Матс Гуммельс.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Тертя в команді

    Попри численні запевнення в протилежному, здається, команда не є на сто відсотків згуртованою. Матс Гуммельс після, ймовірно, найгіршого матчу за часи Лева біля керма збірної критикує своїх партнерів, які, на думку Гуммельса, надто часто залишали його та іншого центрального захисника Жерома Боатенґа наодинці з нападниками мексиканців. Командний дух виглядає дещо інакше.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Швеція.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Максимальний тиск

    У грі проти збірної Швеції бундестім перебуває під великом тиском - як рідко коли на груповому етапі чемпіонатів світу. У разі поразки виліт з подальшої боротьби був би забезпечений після двох матчів. Німці почали добре, однак згодом знову різко здали, що складно пояснити. Шведи виходять вперед - однак бундестім завдає удару у відповідь у другому таймі..

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Тоні Кроос після голу у ворота збірної Швеції.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Проблиск надії

    Йде 95-та хвилина матчу, коли Тоні Кроос після розиграшу штрафного з гострого кута забиває переможний м'яч у ворота шведів. Порятунок для команди та всієї країни. Перемога 2:1 дає нову надію у боротьбі за вихід в одну восьму фіналу. Перемоги проти Південної Кореї мало б вистачити. Цілком по силах, чи ні?

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Останній бій

    І нарешті матч проти Південної Кореї, яку вважали найслабшою в групі. Лев повертає до стартового складу заслужених ветеранів, як-от Самі Хедіру (під п'ятим номером). Нібито завдяки хорошій роботі на тренуваннях. Однак ані Хедірі, ані дебютанту Леону Ґорецка, ані комусь іншому не вдається запалити гру німців.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Невпевненість

    Знову упродовж 90 хвилин збірна Німеччини у жодному з відрізків гри не діє з упевненістю, притаманною чемпіонам світу. Південна Корея, як до цього Мексика та Швеція, отримує шанси завдяки індивідуальним помилкам гравців бундестіму. Німцям же натомість для реалізації своїх нечисленних моментів бракує холоднокровності.

  • ЧС-2018 з футолу в Росії. Тоні Кроос у матчі проти Південної Кореї

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Заслужений виліт

    Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений.

    Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк


DW.COM

Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях. (28.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

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