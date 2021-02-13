 Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

У НБУ пообіцяли врахувати рекомендації місії МВФ у законопроєкті про вдосконалення корпоративного управління в банках. Про це заявив голова Нацбанку.

Будівля НБУ

Будівля Національного банку України у Києві (архівне фото)

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що рекомендації експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо діяльності Нацбанку будуть враховані. Про це голова НБУ повідомив у суботу, 13 лютого, в коментарі агентству новин "Інтерфакс-Україна". "Рекомендації будуть враховані під час розробки законопроєкту про вдосконалення корпоративного управління в банках, який було узгоджено з експертами МВФ і представлено до парламенту в листопаді 2020 року", - сказав він.

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Голова НБУ зазначив, що цей законопроєкт стане важливим кроком до подальшого посилення незалежності Нацбанку. Шевченко запевнив, що ці питання не затримують підписання угоди з фондом. Він також повідомив, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з членами місії МВФ. "Всі питання нашого порядку денного нам вдалося обговорити з представниками місії ще в перші тижні її роботи. Щодо цих позицій ми знайшли цілковите взаєморозуміння, і сьогодні я можу констатувати, що Національний банк перебуває в процесі переговорів із нашими міжнародними партнерами", - наголосив очільник НБУ.

У Зеленського кажуть, що роблять "все можливе"

Тим часом радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що українська сторона "робить все можливе" для досягнення домовленостей з МВФ. За його словами, процес переговорного узгодження позицій України з МВФ постійно триває. "Суттєвих ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова - макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ", - цитує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, раніше цього ж дня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ провела із українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, аби досягти підписання угоди про новий транш за програмою фінансової допомоги. "Дискусії триватимуть", - наводить його слова інформаційна агенція Reuters.

За словами Люнгмана, переговори передусім були зосереджені на посиленні управління у Нацбанку України, регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері. Віртуальна місія МВФ в Україні з питань перегляду програми stand-by працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого.

Як повідомлялося, в 2021 році Україна планувала позичити в МВФ 2,2 мільярда доларів.

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