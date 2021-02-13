Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко заявив, що рекомендації експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо діяльності Нацбанку будуть враховані. Про це голова НБУ повідомив у суботу, 13 лютого, в коментарі агентству новин "Інтерфакс-Україна". "Рекомендації будуть враховані під час розробки законопроєкту про вдосконалення корпоративного управління в банках, який було узгоджено з експертами МВФ і представлено до парламенту в листопаді 2020 року", - сказав він.

Читайте також: У 2021 році Україна має виплатити майже шість мільярдів доларів зовнішніх боргів

Голова НБУ зазначив, що цей законопроєкт стане важливим кроком до подальшого посилення незалежності Нацбанку. Шевченко запевнив, що ці питання не затримують підписання угоди з фондом. Він також повідомив, що Нацбанк мав дуже продуктивні дискусії з членами місії МВФ. "Всі питання нашого порядку денного нам вдалося обговорити з представниками місії ще в перші тижні її роботи. Щодо цих позицій ми знайшли цілковите взаєморозуміння, і сьогодні я можу констатувати, що Національний банк перебуває в процесі переговорів із нашими міжнародними партнерами", - наголосив очільник НБУ.

У Зеленського кажуть, що роблять "все можливе"

Тим часом радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що українська сторона "робить все можливе" для досягнення домовленостей з МВФ. За його словами, процес переговорного узгодження позицій України з МВФ постійно триває. "Суттєвих ризиків немає. Ситуація абсолютно під контролем. І фінансова - макроекономічна стабільність підтримується, системних ризиків немає, ситуація з бюджетом нормальна. І переговорна з МВФ", - цитує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, раніше цього ж дня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ провела із українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, аби досягти підписання угоди про новий транш за програмою фінансової допомоги. "Дискусії триватимуть", - наводить його слова інформаційна агенція Reuters.

За словами Люнгмана, переговори передусім були зосереджені на посиленні управління у Нацбанку України, регуляторних рамках для банківського нагляду, заходах зі зменшення середньострокового фіскального дефіциту, законодавстві з відновлення та посилення антикорупційної інфраструктури та судової системи, а також на політиці в енергетичній сфері. Віртуальна місія МВФ в Україні з питань перегляду програми stand-by працювала в період з 21 до 23 грудня і з 11 січня до 12 лютого.

Як повідомлялося, в 2021 році Україна планувала позичити в МВФ 2,2 мільярда доларів.

Читайте також: Чим загрожує Україні ручне управління цінами на газ