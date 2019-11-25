Голова Нацслужби здоров'я Олег Петренко написав заяву про звільнення

Голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко написав заяву про звільнення з посади. "Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров'я України. За власним бажанням", - повідомив він у понеділок, 25 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

За словами Петренка, причиною його рішення є "дуже різні фундаментальні цінності" з командою, яка наразі працює над трансформацією системи охорони здоров'я. "Це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність єдиного розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання", - написав він.

Петренко додав, що його рішення "дасть новій політичній команді можливість зробити це інакше, ніж робив і щодня роблю це я". За його словами, НСЗУ не має бути "бухгалтерією" при міністерстві охорони здоров'я.

При цьому Петренко наголосив, що трансформацію системи вже не зупинити. Зокрема, він зазначив, що програму медичних гарантій за розрахунками, тарифами, пакетами послуг розроблено, а держбюджет на 2020 рік ухвалено.

Олег Петренко був призначений главою НСЗУ 28 травня 2018 року. До цього він працював заступником генерального директора приватної клініки Isida.

Національна служба здоров'я України реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Діяльність НСЗУ координується урядом через міністра охорони здоров'я.