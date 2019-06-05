 Голова Нацполіції України Сергій Князєв подав у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2019

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Новини

Голова Нацполіції України Сергій Князєв подав у відставку

Сергій Князєв, який понад два роки очолював Нацполіцію України, подав у відставку. Він назвав свій вчинок "кроком голови поліції європейської держави".

Сергій Князєв

Сергій Князєв

Сергій Князєв заявив, що подає у відставку з посади керівника Національної поліції України і вже передав відповідний рапорт міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову. Про це Князєв заявив у вівторок, 24 вересня, у Києві, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Це дійсно справа мого життя... Але я ухвалив рішення подати у відставку. І я щойно повернувся, передавши міністру внутрішніх справ заяву про звільнення мене з посади, і для себе вважаю, що цей мій крок як голови поліції європейської держави", - наголосив Князєв.

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Перед цим він відзвітував про роботу Нацполіції за два роки, зазначивши, що було зроблено досить багато для поліпшення криміногенної обстановки в країні, навів перелік статистичних показників, що свідчать про зменшення кількості тяжких злочинів. Князєв також розповів про низку реформ, проведених Нацполіцією України. При цьому він висловив сподівання, що після його відходу з посади реформи в органах поліції триватимуть.

Причин своєї відставки Князєв не пояснив і не став відповідати на запитання журналістів. 

Нагадаємо, 47-річного Сергія Князєва було призначено керівником Національної поліції України 8 лютого 2017 року.

Напередодні Князєв спростував інформацію, яка з'явилася в ЗМІ, що його колишня дружина Вікторія, співробітниця будівельної компанії "Атлант", намагалася провезти в Польщу незадекларовану велику суму євро. За його словами, ексдружина перетинала кордом разом зі своїм начальником Вадимом Каганом та українськими і європейськими діловими партнерами. І ці гроші нібито були отримані внаслідок торговельної угоди.

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