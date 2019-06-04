Голова Нацполіції Київщини подав у відставку через загибель хлопчика

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв'язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Ввечері у понеділок, 3 червня, голова Національної поліції України Сергій Князєв прийняв його рапорт про відставку після погодження з міністром внутрішніх справ України, повідомляється на сайті Нацполіції.

Крім того, Ценов звернувся до глави Нацполіції з проханням про направлення його до зони проведення Операції об'єднаних сил. "На сьогоднішній день я, як керівник поліції Київської області, несу відповідальність за дії підлеглих. Тому я звернувся до голови Національної поліції з рапортом про відставку та прошу направити мене в найтяжчу точку нашої держави, а саме в місця проведення ООС", - сказав Ценов. Токож були відсторонені від виконання службових обов'язків керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини, повідомили в МВС. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що винні у смерті дитині будуть покарані. "Я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

МВС України і Національна поліція висловили співчуття родині загиблої дитини та також пообіцяли зробити все, щоб винні у злочині були покарані. Як повідомив раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко, у зв'язку зі смертю хлопчика прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру двом поліцейським, які поранили дитину, з перекваліфікацією скоєного ними злочину на умисне вбивство. За його словами, підозри мають бути вручені їм в Голосіівському районному суді Києва вранці 4 червня, де затриманим обиратимуть запобіжний захід.

Як повідомлялося, 31 травня двоє поліцейських у Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої. Згодом вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї по мішенях - бляшанках та інших предметах. У результаті стрілянини одна з куль влучила в голову 5-річному хлопчику, який у цей час перебував неподалік.

2 червня глава Нацполіції України Сергій Князєв повідомив про затримання підозрюваних у пораненні дитині. За його словами, поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

Пораненого хлопчика спочатку доправили до лікарні в Переяславі-Хмельницькому, а потім перевезли в одну з лікарень Києва, де прооперували. Утім, отримане поранення виявилося вкрай тяжким.